Задержан бывший глава дагестанской диаспоры в Минводах

17 августа 2018, 18:20

Бывший глава региональной национально-культурной автономии народов Дагестана в Минеральных Водах Магомед Рашидов задержан в Москве по подозрению в причастности к оргпреступности и связях с Сагидом Муртазалиевым.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая 2017 года два человека пострадали при взрыве гранаты возле кафе "Золотая турка" на проспекте Гамидова в Махачкале. Одним из раненых был назван Магомед Рашидов, помощник полномочного представителя Дагестана в Ставропольском крае и глава региональной национально-культурной автономии народов Дагестана в Кавказских Минеральных Водах.

Рашидов близко дружит с Сагидом Муртазалиевым, бывшим главой отделения Пенсионного фонда России по Дагестану, отметило издание "Черновик" в связи с инцидентом в Махачкале. Муртазалиев находится в розыске в связи с обвинением по делу о финансировании терроризма, указано в его биографии, опубликованной "Кавказским узлом".

Магомед Рашидов задержан в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительными органами [...] задержан бывший глава региональной национально-культурной автономии народов Дагестана в Минводах Магомед Рашидов", - процитировал сегодня слова источника ТАСС.

Видеозапись задержания Магомеда Рашидова опубликовало сегодня РИА "Дербент". На этой записи виден Рашидов, который сидит в автомобиле рядом с силовиком в маске и называет по его требованию свое имя. Судя по видео, вместе с Рашидовым были задержаны еще минимум трое мужчин, предположительно его земляков - на кадрах силовики уложили их лицом вниз на асфальт, сковав руки за спиной. Все трое на видео называют свои имена по требованию силовиков.

Группа задержанных в Москве - уроженцы Дагестана, их подозревают в создании преступной группы, отмечает сегодня издание "Черновик".

Задержанные вместе с Магомедом Рашидовым после проверки были отпущены из отдела полиции, а он сам остался под стражей, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

По данным источника, силовики устроили засаду для задержания Рашидова, которого считают причастным к организованной преступности и "правой рукой" Сагида Муртазалиева.

Комментариями от Магомеда Рашидова или его представителей относительно задержания в Москве и информации силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.