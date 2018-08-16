Жители Чечни пожаловались на рост цен на сжиженный газ

16 августа 2018, 07:43

В Чечне подорожал сжиженный газ, стоимость которого на некоторых заправках достигла 26 рублей за литр. По словам местных жителей, стоимость топлива сравнялась с ценой на него в Дагестане, тогда как в некоторых других регионах Северного Кавказа газ значительно дешевле.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно жаловались на повышения цен на топливо. В частности, в сентябре 2017 года стоимость сжиженного газа в республике выросла на четыре-пять рублей за литр.

Цены на газ на автозаправочных станциях в Чечне различны, передает корреспондент "Кавказского узла". В частности, на трех АЗС в черте чеченской столицы и в Грозненском районе республики сжиженный газ по данным на 13 августа стоил 24,50 рубля за литр, на нескольких других – 25 рублей, а на одной достиг 26 рублей за литр.

Работники АЗС затруднились объяснить разницу в ценах. "Какую цену сказал хозяин (автозаправки) поставить, ту я и поставил. В других местах газ вообще стоит уже по 26 рублей", - рассказал 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" работник АЗС в Грозном Хамзат.

"Цены на газ и бензин определяю не я, а руководство. Сколько они говорят ставить, то мы и делам", - сказал работник другой автозаправки Рамзан.

По словам жителей Чечни, цены на газ в республике в последние дни сравнялись с ценами на газ в соседнем Дагестане.

"В Дагестане литр газа стоит 24-24,50. Мы считали, что это дорого, теперь и у нас такие же цены, даже выше. На автозаправке в Мескер-Юрте вообще подняли цену до 26 рублей за литр. Почему-то никто этот процесс не контролирует", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Лема.

Цены на газовое топливо в Ингушетии и Северной Осетии ниже, чем в Чечне и Дагестане, отметил житель Грозного Абдурахман.

"В Ингушетии литр газа стоит не больше 22 рублей, в Осетии – 23 рубля с копейками. Почему у нас и в Дагестане такие цены, совершенно непонятно", - сказал он.

Повышение цен на ГСМ в Чечне поставщики назвали "общей тенденцией" и объяснили повышением отпускных цен за пределами региона.

"Автомобильное топливо, в том числе и сжиженный газ, мы закупаем в соседних регионах. Повышение отпускных цен у оптовых поставщиков отражается на ценах на автозаправках республики", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании-поставщика нефтепродуктов "Чеченнефтепродукт".

По его словам, цены на сжиженный газ в Чечне находятся на уровне цен в соседних регионах.

"Цены на сжиженный газ у нас примерно такие, что в Дагестане и Северной Осетии. Там средняя цена на газ составляет 24-24,50 рубля за литр", - заявил сотрудник компании.

"Цены на реализуемое топливо зависят от многих факторов. Это, в первую очередь, цена на топливо у оптовиков. Плюс сюда следует прибавить расходы на перевозку, налоги, другие затраты. Исходя из этого формируется конечная цена на продукт. Сказывается и повышение акцизов. У нас нет государственного регулирования цен, оттого и расхождение в ценах на ГСМ на различных АЗС", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании-поставщика нефтепродуктов "Автогаз".

Рост цен на автомобильное топливо не приведет к подорожанию проезда в общественном транспорте, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства транспорта и связи Чечни.

"Основной парк общественного транспорта у нас переведен на газовое топливо. Рост цен на сжиженный газ не повлечет за собой повышения цен на проезд на всех видах общественного транспорта. Этот вопрос даже не рассматривается", - заявил он.