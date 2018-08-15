Угроза теракта прервала работу в здании правительства Армении

15 августа 2018, 16:54

Сотрудников правительственного здания в Ереване эвакуировали сегодня из-за угрозы взрыва в министерстве здравоохранения Армении. Мужчина, угрожавший взорвать Минздрав, установлен, сообщил представитель МВД.

Сообщение об угрозе взрыва поступило сегодня в МЧС Армении. Человек позвонил в спасательную службу по номеру "911" и объявил, что планирует взорвать здание Минздрава Армении, сообщил сотрудник МЧС корреспонденту "Кавказского узла".

Спасатели организовали эвакуацию всех сотрудников третьего корпуса комплекса правительственных зданий, в котором расположен Минздрав. Здание было обследовано, "ничего подозрительного и опасного" сотрудники МЧС не обнаружили, все эвакуированные вернулись на свои рабочие места, пояснил представитель ведомства.

В третьем корпусе комплекса правительственных зданий, помимо Минздрава располагаются, в частности, министерство сельского хозяйства, министерство диаспоры, министерство труда и социальных вопросов, Национальный статистический комитет и другие государственные ведомства, отметило издание "Новости-Армения".

Личность человека, угрожавшего взорвать правительственное здание, установлена, сообщил представитель полиции Армении Эдгар Джаноян. "Личность звонившего установлена, уточняются обстоятельства, ведется следствие", — приводит его слова "Спутник-Армения".

Мужчина, угрожавший терактом, высказывал недовольство качеством медицинской помощи, которая оказывается онкологическим больным, указывает со ссылкой на источник в МЧС издание Aysor.am.