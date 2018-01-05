05 января 2018, 22:01

Два жителя Баку арестованы за ложные угрозы терактов

Полицейские задержали двоих мужчин после проверки телефонных сообщений о взрывных устройствах в гостинице и на складе в Баку. В обоих случаях угрозы не подтвердились.

По информации МВД Азербайджана, два звонка с сообщениями об угрозе взрыва поступили на горячую линию экстренных служб "102" вечером 2 января и днем 3 января.

Первый из звонивших сообщил об угрозе взрыва гостиницы в Сабаильском районе Баку, второй заявил о взрывном устройстве на складе в Низаминском районе города. Правоохранители проверили оба сообщения, информация в обоих случаях не подтвердилась, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Азербайджана.

Согласно версии МВД, о бомбе в гостинице сообщил 24-летний молодой человек, а взрывом на складе угрожал 61-летний мужчина. Оба арестованы по подозрению в заведомо ложном сообщении о теракте (статья 216 УК Азербайджана), отметило ведомство.

Статья 216 УК Азербайджана предполагает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 21 декабря сотрудники полиции в Баку проверяли информацию о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале. Пассажиры и сотрудники были эвакуированы, работу вокзала на время проверки приостановили. Сообщение оказалось ложным.