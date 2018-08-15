Митинг в Черкесске после убийства Аслана Жукова. Фото: www.elot.ru

15 августа 2018, 18:16

Житель Карачаево-Черкесии повторно сознался в убийстве Аслана Жукова

Расул Аджиев, признавшийся в убийстве активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и оправданный судом Черкесска в 2012 году, вновь написал явку с повинной, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2012 года городской суд Черкесска оправдал 35-летнего Расула Аджиева, который обвинялся в убийстве одного из активистов молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова. По решению суда Аджиев получил право на реабилитацию.

Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на собственной автомойке. Следствие указывало, что у Аджиева был конфликт с Жуковым, называя мотивом для убийства ревность. Убийство Жукова в ряду других громких убийств привело в марте 2012 года к обострению общественной ситуации в Карачаево-Черкесии, говорится в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Расследование дела об убийстве Аслана Жукова возобновлено, поскольку Расул Аджиев вечером 14 августа явился в следственные органы, написал явку с повинной и "вновь  настаивает на том, что именно он совершил убийство Жукова", сообщило сегодня следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

Аджиев и ранее заявлял о своей виновности - он утверждал, что не менее трех раз выстрелил в Аслана Жукова, сидевшего в своем автомобиле "Нива-Шевроле" на улице Доватора в Черкесске в марте 2010 года. С места преступления Аджиев скрылся, но через некоторое время сам пришел к правоохранителям и написал явку с повинной, отмечает следствие.

Расул Аджиев давал признательные показания на допросе и в суде. Суд, тем не менее, не принял это во внимание и оправдал настаивавшего на своей виновности Аджиева, освободив его из зала суда. Теперь следствие устанавливает мотивы, заставившие Аджиева повторно написать явку с повинной через пять с половиной лет после оправдательного приговора, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления СКР.

Первоначально следствие связывало убийство Жукова с его бизнесом, а друзья и родственники убитого настаивали, что преступление связано с его общественной деятельностью, указывал "Коммерсант" 16 марта 2010 года.

Комментариями от Расула Аджиева, его адвоката и родственников Аслана Жукова относительно повторной явки с повинной "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Карачаево-Черкесии местные жители требуют передать дела об убийствах Жукова и Шебзухова в федеральный центр", "Родственники Аслана Жукова требуют заключить под стражу подозреваемого в его убийстве", "Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил решение о домашнем аресте подозреваемого в убийстве Аслана Жукова".

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