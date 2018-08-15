15 августа 2018, 14:57

Более 20 человек признаны жертвами жестокости в астраханском детсаду

Владельцам детсада в Астрахани, арестованным после видео со связанными детьми, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил сегодня Следком. У следствия появилось новое видео о жестоком обращении с воспитанниками учреждения, заявил источник.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа суд постановил на два месяца заключить под стражу супругов, задержанных в Астрахани после публикации видео со связанными воспитанниками их частного детского сада. Работа астраханского детсада была приостановлена по решению суда. Прокуратура, проверявшая жалобу о жестоких методах воспитания в учреждении, заявила и о других нарушениях.

Владельцам детсада предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Санкции статьи 238 УК РФ (ч.2) предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.

По делу допрошены 50 человек, 21 из которых признан потерпевшим. "Расследование затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие, в силу возраста, могут дать показания о совершенных в отношении них деяниях", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

При этом ведомство не уточнило возраст потерпевших.

Источник сообщил о новом видео по делу

Одна из свидетелей по делу о жестоком обращении с детьми в детсаду предоставила следствию новое видео, сообщил сегодня источник.

"Воспитатель детского сада предоставила видео, на котором дети возрастом около года-двух лежат связанными на полу туалета, плачут и зовут на помощь, кричат "мамочка". Все в кадре порядка пяти малышей, и, похоже, что лежали они так долго, все зареванные", - цитирует источник "Интерфакс".

По его данным, арестованные владельцы детсада отказываются сотрудничать со следствием и не дают никаких показаний, отрицая свою вину. В настоящее время они находятся в СИЗО.

"Также стало известно, что в качестве сотрудников, присматривающих за детьми в этом саду, нанимались несовершеннолетние девушки 16-17 лет, не имеющие профильного образования, которые выполняли указания руководства и связывали детей систематически", - заявил источник.

Официального подтверждения информации источника на сайте Следкома сегодня к 14.40 нет.

Напомним, ранее руководство детсада утверждало, что видео со связанными детьми - "происки конкурентов". По версии владельцев учреждения, конкуренты хотят закрыть его, "ведь это единственный детский сад в районе", предоставляющий услуги по низким ценам.

Примечание:

"Грунт обвалился на территории детсада в Таганроге", "Волгоградцы добились закрытия частного детсада", "Ребенок выпал из окна детской больницы в Астрахани".

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15 августа 2018, 15:27

15 августа 2018, 14:57

  • Более 20 человек признаны жертвами жестокости в астраханском детсаду

    Владельцам детсада в Астрахани, арестованным после видео со связанными детьми, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил сегодня Следком. У следствия появилось новое видео о жестоком обращении с воспитанниками учреждения, заявил источник.

15 августа 2018, 13:49

15 августа 2018, 13:34

15 августа 2018, 12:48

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