Жители поселка близ Крымского моста рассказали о проблемах с канализацией

15 августа 2018, 06:28

Канализационные стоки туристического поселка Веселовка стекают в черноморский лиман, проблема не решается годами, рассказали местные жители. Суд обязал администрацию сельского поселения устранить множественные повреждения канализации, но судебное решение пока не исполнено. Роспотребнадзор выписал местным властям предписания о ликвидации слива нечистот в лиман. При этом районная администрация заявила, что проблему с канализацией в Веселовке должны решить власти этого поселения сами.

Как информировал "Кавказский узел", открытие моста, соединяющего Крым и Краснодарский край, состоялось 15 мая. Активист из Тамани рассказывал, что в поселке Веселовка в 20 минутах езды от моста есть проблемы с питьевой водой и очисткой канализационных стоков.

Начавшееся в 2016 году строительство моста в Крым резко усугубило проблемы жителей Тамани с питьевой водой. О том, что масштабная стройка может создать дефицит питьевой воды и несанкционированные свалки местные жители заявляли еще за несколько месяцев до ее начала. После присоединения Крыма к России украинские чиновники и политики требовали остановить возведение моста через Керченский пролив. "Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе".

Около 6 лет назад на очистных сооружениях поселка Веселовка Темрюкского района Краснодарского края произошла поломка, которая по какой-то причине не была устранена, в результате в населенном пункте канализационные стоки без очистки стали сливаться в черноморский лиман в 20 километрах от Крымского моста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Сергей Пинягин.

"Смысла от дорогой системы очистки дождевых вод на [Крымском] мосту нет, поскольку посёлок, в котором проживает 1500 человек населения и еще столько приезжает отдыхать, все свои отходы жизнедеятельности сливает в лиман... В лиман канализацию сливают многочисленные турбазы и гостиницы. Мы на днях были в одной гостинице, там, не стесняясь, просто шланг выкидывают и сливают. Был в администрации Темрюкского района, сказали: мы отреагируем, мы приедем. По факту никого нет", - рассказал активист.

Активист отметил, что шесть лет назад все канализационные стоки по трубам приходили на насосную станцию, затем сливались за 6 километров от поселка в очистные сооружения, а после очистки техническая вода сливалась в лиман, как это происходит, к примеру, в Сочи и Геленджике.

По его словам, все эти годы местные жители пытаются добиться строительства новых очистных сооружений, но в бюджете Новотаманского сельского поселения, в состав которого входит Веселовка, таких денег нет. "Назвали цифру в 16 миллионов рублей, бюджет поселка всего 12-14 миллионов рублей плюс дотационные деньги. Регион должен делать, но опять же никто не занимается", - отметил Пинягин.

Он рассказал, что в Веселовке находятся уникальные песчаные пляжи и соленое озеро, которые пользуются спросом у любителей пляжного отдыха.

"Люди фактически купаются в собственных отходах, хорошо, что в лимане есть течение, все это хотя бы не прибивает к берегу в районе пляжа. По-хорошему Роспотребнадзор должен закрыть здесь все пляжи, но всех приглашают отдыхать здесь", - сказал Пинягин.

Роспотребнадзор несколько раз в сезон выносит предписание властям ликвидировать канализационные сливы в лиман, однако, вместо того, чтобы решить проблему, власти обвиняют активистов в уничтожении курортного имиджа поселка Веселовка, а на все обращения сообщают, что никакого слива канализационных стоков в лиман нет, отметил активист. "Власть говорит: это прорыв, авария. Ну, хорошо – устраняйте!", - сказал он.

По его словам, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев был на Таманском полуострове, когда открывали винную компанию и Крымский мост. "Они же здесь не отдыхают, их дети здесь не бывают, если бы он заставил всех своих чиновников отдыхать здесь, может быть, и канализация была", - считает Пинягин.

По его словам, в прошлом году все жители Веселовки получили предписание от главы Новотаманского сельского поселения на установление септиков за свой счет, при этом в поселке есть дома на 4 квартиры с маленькими приусадебными участками, на которых нет места для расположения автономной канализации.

"Хотят штрафные санкции вводить для тех, кто не ставит септики. Если правильный септик ставить, он будет стоить сотни тысяч рублей, никто этого не делает. Некоторые яму выкапывают, ставят железобетонные кольца, и канализация просто в землю уходит", - сообщил активист.

Он отметил, что основное население поселка - пенсионеры, единственным доходом остальных жителей является сдача жилья в аренду туристам в летний период. По словам активиста, установка индивидуального септика не является решением проблемы, поскольку утилизировать канализационные отходы некуда.

"На поселение две машины, которые откачивают септики, но они не могут такой объем обслужить, а заполнение септика идет моментально. Машина приехала 2-3 тысячи рублей взяла, выкачала, но сливать некуда. Сливают везде, в тот же лиман. Или машина едет - мы неоднократно ловили - вдоль виноградников, открывает кран и сливает. Его останавливаешь, он говорит, кран сорвало", - рассказал Пинягин.

Жители, сдающие жилье туристам в аренду, опасаются скандала вокруг канализации

Пенсионерка из Веселовки Ольга Владимировна рассказала "Кавказскому узлу", что не в состоянии поставить септик, поскольку ее пенсия составляет 8900 рублей, а стоимость установки автономной канализации составляет 300 тысяч рублей.

"Я даже если бы захотела, то не могла бы себе позволить поставить септик. У меня просто нет таких денег. И почему наша власть свои проблемы сбрасывает на простых людей? Местная администрация обязана восстановить канализацию, есть решение суда, но никто ничего не делает", - сообщила пенсионерка.

По ее словам, у каждого в доме и квартире есть санузел и внутренние замурованные в стены и полы трубы, а если устанавливать септики, то нужно менять всю систему водоотведения в жилье. "То есть это еще затраты, и большие. Мы много лет боролись, требовали восстановления очистных, сейчас устали уже, нас никто не слышит", - рассказала пенсионерка.

Она отметила, что жители, которые сдают жилье отдыхающим, боятся, что пляжи закроют на карантин, если поднимется скандал, и тогда они потеряют единственный источник дохода.

Канализационные стоки поселка стекаются на улицу Черноморскую, которая находится ближе всех к центральному поселковому пляжу. Напротив сточной канавы находятся многоквартирные жилые дома, квартиры в которых сдаются для туристов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Местная жительница, напротив дома которой установлен баннер "Сдаю жилье", увидев корреспондента и активистов, заявила "Кавказскому узлу", что репортажи в кубанской прессе проблему не решили. "Вы этот вопрос не решите, не поднимайте пыль. Мы прекрасно чувствуем запах, мы хотим канализацию, но вы ее не сделаете, не морочьте людям голову", - возмутилась она.

По ее словам, местные жители несколько раз обращались на "прямую линию" президента, писали письма губернатору. "Ждем решения вопроса, как нам быть еще? Мы сами в этом заинтересованы. Мы что только ни делали", - отметила она, но отказалась рассказать, как отдыхающие, которым она сдает жилье, реагируют на постоянный запах канализации.

Владелец одной из турбаз на условиях анонимности признался "Кавказскому узлу", что он установил бытовой септик на 15 санузлов, при этом такой нагрузки автономная канализация не выдерживает, и все излишки сливаются в канаву, которую он сам выкопал, а потом в море.

"Утром все проснулись, помылись в туалет сходили, все - он полный. То же самое вечером. Я не могу два раза в день вызывать машину для откачки. С удовольствием пользовался бы канализацией, но это невозможно, ее просто нет", - сообщил он.

Владелец турбазы отметил, что из-за высокого уровня грунтовых вод на Таманском полуострове септики выдавливает, и они выходят из строя. "Я за несколько лет поменял три септика, при этом я устанавливаю дорогие, самые большие, но это проблему не решает", - сказал он, уточнив, что, когда он строил турбазу, канализация в Веселовке работала.

Туристы пожаловались на кишечную инфекцию после отдыха в Веселовке

Жительница Краснодара Юлия Мечникова рассказала "Кавказскому узлу", что после отдыха в Веселовке трое ее детей попали в инфекционную больницу. "Отдыхали там в прошлом году, домой приехали и все заболели, но тогда все списали на пищевое отравление, жара, продукты быстро портятся, не всегда проследишь, помыли ли дети руки. В этом году те же симптомы, только намного сильнее начались на второй день отдыха. Местные сказали, что тут канализация течет в море", - сообщила туристка.

По ее словам, поскольку в ближайших населенных пунктах нет больниц, ее семья была вынуждена срочно ехать в Краснодар. "Это было ужасно, дети маленькие - пять, четыре и два года - их тошнило, останавливались под кустами, туалетов нет на трассе, высокая температура. В Краснодаре нас сразу же положили в инфекционку с кишечной инфекцией, где мы пролежали почти месяц", - рассказала она.

Сельские лечебные учреждения на Тамани не могут оказать элементарную медицинскую помощь, хирурги отказываются делать операции из-за отсутствия инструментов, а медицинская техника старше, чем врачи, которые на ней работают, говорится в материале "Кавказского узла" "Не очень белые халаты. Как медицину на Кубани хоронят в отчетах".

Отдыхающие на пляже поселка Веселовка рассказали "Кавказскому узлу", что на подходе к пляжу чувствуется запах канализации, тем не менее песок и море чистое.

По словам Валентины Тупициной, которая приехала на отдых в Веселовку из Краснодара, сообщила, что уже 10 лет ежегодно с семьей приезжает сюда и ни разу никто из членов ее семьи не заболел кишечной инфекцией. "Запах есть, мы чувствуем, у местных спрашивали, они говорят, что где-то источник сероводородный из-под земли бьёт. Но на пляже не пахнет, и море, посмотрите, какое прозрачное и песок мягкий, такого моря нет нигде на побережье", - считает Тупицина.

Многодетная мать Любовь Юрьева из Ростова-на-Дону сообщила "Кавказскому узлу", что пять лет приезжает с семьей в Веселовку с палатками.

"Мы стараемся селиться подальше от поселка, знаем, что там канализация сливается, но первые несколько дней у детей все равно недомогание, хотя мы смотрим, чтобы воду не хлебали во время купания", - рассказала она.

По ее словам, отдыхающие в Веселовке часто жалуются на то, что отдых приходится прерывать из-за кишечной инфекции. "Я про это на каком-то форуме читала, про отдых в Веселовке. Да и отдыхающие жалуются, мы же здесь два месяца проводим. Место райское, песок уникальный, ракушечный. Это просто преступление, что власти не могут устранить эти стоки. Здесь можно мировой курорт создать", - считает Юрьева.

Суд обязал местные власти устранить нарушения в содержании канализации поселка

Сотрудник прокуратуры Темрюкского района сообщил "Кавказскому узлу", что в марте 2018 года была проведена проверка по факту массовых жалоб жителей поселка Веселовка на ненадлежащее содержание канализации, которая установила, что из-за множественных повреждений сети на почву сбрасываются неочищенные хозяйственно-бытовые стоки от домов, расположенных в центральной части поселка.

По его словам, Темрюкский районный суд в апреле 2018 года признал бездействие администрации Новотаманского сельского поселения незаконным и постановил устранить выявленные нарушения, а Краснодарский краевой суд, куда с апелляцией обращалась администрация сельского поселения, оставил решение суда первой инстанции в силе. Сотрудник прокуратуры сообщил, что ведомство контролирует исполнение решения суда, главе поселения было вынесено несколько предупреждений. Однако он не ответил на вопрос, почему решение суда до сих пор не исполнено.

Сотрудник службы судебных приставов по Темрюкскому району сообщил "Кавказскому узлу", что данное судебное решение не поступало на исполнение приставам.

Сотрудник отдела Роспотребнадзора по Темрюкскому району рассказал "Кавказскому узлу", что с начала 2018 года после многочисленных обращений жителей и гостей поселка Веселовка в администрацию Новотаманского сельского поселения было направлено несколько предписаний о ликвидации слива нечистот в лиман. При этом сотрудник Роспотребнадзора отказался сообщить, насколько загрязнено Черное море в районе слива канализации.

Временно исполняющий обязанности главы Новотаманского сельского поселения Георгий Шлахтер отказался прокомментировать "Кавказскому узлу" ситуацию с канализационными стоками в поселке.

Заместитель главы администрации Темрюкского района Евгений Пронько заявил, что канализационная система Веселовки находится в собственности Новотаманского сельского поселения, которое самостоятельно должно восстановить ее жизнедеятельность. "У них там стоимость системы постоянно меняется, то 24 миллиона рублей они нам говорили. Это зона ответственности местной администрации, и они сами должны решить эту проблему", - сказал Пронько "Кавказскому узлу".