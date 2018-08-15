Кубанский программист написал программу для отслеживания новичков в списке экстремистов

15 августа 2018, 05:01

Программист из Геленджика Иван Шукшин создал программу, которая занимается онлайн-отслеживанием обновлений в перечне экстремистов и террористов, опубликованном на сайте Росфинмониторинга. Включение в список представляет собой механизм досудебного пресечения экстремистской или террористической деятельности, при этом в России понятие "экстремизм" извращено и за репост в соцсетях называют экстремистом, считает адвокат Александр Попков. Открытых документов, описывающих процедуру внесения людей в этот список, нет, отметила юрист Галина Арапова.

Программа ежечасно проверяет страницу Росфинмониторинга, где опубликован перечень экстремистов и террористов, это позволяет в режиме реального времени отслеживать внесение в список новых фамилий и другие изменения, сообщил 14 августа корреспонденту "Кавказского узла" ее разработчик Иван Шукшин.

"Пока было найдено лишь единственное изменение - добавлено 44 человека, удалено 14 и у одного человека изменение: добавлена галочка, что есть признаки причастности к терроризму. Интересно, что эти данные еще не опубликованы в РГ ["Российская газета"]. Наверное, выгрузка в реестр идет раз в неделю, а в РГ - раз в месяц. Это значит, что через пару дней мы можем увидеть следующую порцию из полусотни человек на странице скрипта", - рассказал Шукшин.

По его словам, идея создания такого скрипта родилась у него после случая с Марией Мотузной, блогером из Барнаула, которую внесли в список экстремистов еще до суда. "Люблю анализировать открытые данные и заподозрил, что в режиме реального времени можно словить внесение изменений, может быть, даже до того, как сам человек узнает об этом. Вечером быстро написал скрипт, добавил ежечасный крон [компьютерная программа, выполняющая задания по расписанию] и через день заглянул в результат, увидев 45 новых записей. И надежды оправдались, действительно в реплаях [ответ на сообщение в соцсетях] отметился один из тех, кто узнал об этом из твита", - отметил программист.

Он рассказал, что является выпускником физтеха, в протестном движении состоит с 2011 года, когда не нашел своих голосов в итоговом протоколе на сайте избиркома. "Когда наши голоса "обнулили" на выборах, я дошел даже до суда... Участвовал в наблюдении 2012 года: успешно, снизил явку", - отметил он.

По его словам, после этого стал наблюдателем на выборах в 2017 году, в Геленджике выявил ряд фальсификаций, а в 2018 был на выборах в школе своих детей и не допустил фальсификаций, тем самым снизив явку, заявил Шукшин. "Участвую в проекте видеонаблюдения от "Голоса" и готовлю отчёт о просмотренных восьми мартовских участках, в семи из них наглые фальсификации", - считает он.

Обновление списка экстремистов и террористов происходит без судебных решений

Открытых документов, которые бы описывали процедуру внесения в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, нет, они все ведомственные, межведомственные, сообщила "Кавказскому узлу" директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Можно из практики сделать вывод, что в основном ссылаются на закон о борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным образом, финансировании терроризма, еще туда заносят всех, кто привлекался к ответственности по экстремистским статьям или находится под следствием. Например, омский журналист Виктор Корб - писал об этом в Facebook - с момента возбуждения дела по оправданию терроризма оказался в этом списке... Наверняка есть какие-то особые указания политического характера, но чем это [ведение списка] регулируется, мы никогда не увидим", - отметила Арапова.

В соответствии с законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Росфинмониторинг составляет и регулярно публикует "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Одним из оснований для включения в этот перечень является наличие судимости по нескольким статьям Уголовного кодекса. Упомянутый закон разрешает банкам отказывать людям, включенным в этот перечень, в осуществлении ряда банковских операций.

Адвокат правозащитной организации "Агора" Александр Попков сообщил "Кавказскому узлу", что включение в список представляет собой механизм досудебного пресечения экстремистской или террористической деятельности, поэтому, если в отношении человека возбуждено уголовное дело по экстремистской статье 282.1 УК РФ или по одной из террористических статей, то он автоматически попадает в список Росфинмониторинга.

"Это одна из основных проблем именно в правозащитной деятельности, потому что человека еще не признали виновным, а он уже заранее становится лишенным прав. У нас Николай Семёна, журналист из Крыма, по карточке не мог получить пенсию, она оказалась заблокированной, в банке пришлось писать отдельное заявление, ему не выдают всю сумму, а только 10 тысяч рублей в месяц, больше выдать не могут. У Дарьи Полюдовой такая же проблема", - рассказал Попков.

В 2015 году суд признал кубанскую активистку Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу, говорится в ее биографии на "Кавказском узле". 31 января Полюдова стала лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Адвокат связывает создание списка Росфинмониторинга с возникшими угрозами международного терроризма. "Конечно, если террориста финансируют, то ждать решения суда можно несколько лет, поэтому придумали предупредительные механизмы, но с другой стороны в наших российских реалиях это все чрезвычайно извращено, и само понятие "экстремизм" перевёрнуто по сравнению с международными его понятиями, нормативными актами. Экстремизм - это призывы к радикальным действиям, а у нас за картинку, за репост называют экстремистом, это никак не вяжется с международным законодательством и борьбой с терроризмом", - уверен Попков.

Экстремизм - это призывы к радикальным действиям, а у нас за картинку, за репост называют экстремистом, это никак не вяжется с международным законодательством и борьбой с терроризмом

Он пояснил, что человек, внесённый в список Росфинмониторинга, не может иметь счета в российских банках, брать кредиты, нет возможности перевести деньги такому гражданину, если он находится в СИЗО. У Дарьи Полюдовой, отметил Попков, возникли проблемы с поиском работы, поскольку сотрудники правоохранительных органов предупреждали её работодателей о том, что активистка внесена в список Росфинмониторинга.

"Очень плохо, что это происходит без судебных решений. Конечно, у нас и судебные решения принимаются как угодно, но это хоть какой-то контроль и публичность хоть какая-то, а сейчас невозможно ни отследить нормально, ни оспорить", - заключил Попков.