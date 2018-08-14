14 августа 2018, 19:40
Шесть схронов боевиков найдены в Чечне с начала года
Находка тайника с оружием и боеприпасами, о которой чеченские силовики сообщили 11 августа, стала шестой с начала года в этом регионе.
Как писал "Кавказский узел", 11 августа на окраине чеченского села Калаус был обезврежен схрон с автоматами Калашникова и патронами к ним.
Ранее, по подсчетам "Кавказского узла", в Чечне нашли еще пять таких тайников. Три были обнаружены в высокогорном Итум-Калинском районе Чечни, один - в заброшенном здании неподалеку от железнодорожной станции в Грозном.
В еще одном - предположительно, десятилетней давности - силовики, в частности, обнаружили противотанковый ракетный комплекс и снаряд для реактивной системы залпового огня "Смерч".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.
"Тайник с оружием уничтожен в Чечне", "Склад боеприпасов найден в жилом доме в Астрахани", "Тайник с оружием найден в Карачаево-Черкесии".
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Два тайника с боеприпасами найдены в Чечне и Дагестане