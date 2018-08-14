Погибшие при сходе лавины на леднике Межерги. Фото http://rosgvard.ru/ru/news/article/rosgvardiya-okazhet-pomoshh-semyam-voennosluzhashhix-pogibshix-v-kabardinobalkarii

14 августа 2018, 12:39

Тела погибших при сходе лавины доставлены в Нальчик

Спасатели эвакуировали из Безенгийского ущелья тела четырех военнослужащих, которые погибли 8 августа в результате схода лавины, сообщила сегодня Росгвардия.

Как писал "Кавказский узел", четверо военнослужащих Росгвардии погибли 8 августа в Черекском районе при сходе лавины на леднике Межерги. Их тела не удалось эвакуировать сразу в связи с непогодой.

Двое из четырех погибших бойцов спецназа Росгвардии были уроженцами Кубани, еще один жил в Грозном, четвертый был уроженцем Архангельска, сообщили 9 августа силовики.

Спасатели МЧС доставили на вертолете из Безенгийского ущелья в Нальчик тела четырех погибших военнослужащих, сообщает сегодня со ссылкой на представителя пресс-службы Росгвардии РИА "Новости".

Ранее эвакуировать тела не удавалось "из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", уточнила пресс-служба Росгвардии

После оперативно-следственных действий тела погибших будут отправлены авиацией Росгвардии к местам захоронения, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. "Семьям погибших будут произведены все необходимые социальные и страховые выплаты, оказана материальная помощь", - отмечается в пресс-релизе.

Примечание:

"Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена", "Четыре человека погибли в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье".

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