Обломки самолета рейса Flydubai 981 на взлетной полосе. Ростов-на-Дону, 19 марта 2016 г. Фото: Press Service of the Governor of Rostov Oblast https://ru.wikipedia.org

14 августа 2018, 05:14

Родные жертв ростовской авиакатастрофы выиграли иск к FlyDubai

Суд эмирата Дубай обязал авиакомпанию FlyDubai выплатить около 217 тысяч долларов в качестве компенсации детям жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.

Как информировал "Кавказский узел" , в ноябре 2017 года родственники погибших в авиакатастрофе подали в суд в Объединенных Арабских Эмиратах два иска с требованием 10 миллионов долларов от авиаперевозчика FlyDubai. В авиакомпании заявили, что готовы предоставить справедливые компенсации семьям всех погибших.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai разбился при заходе на посадку в ростовском аэропорту 19 марта 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет в качестве основной версии авиакатастрофы выдвинул ошибку пилотов.

Гражданский суд эмирата Дубай обязал FlyDubai выплатить 800 тысяч дирхамов (около 217 тысяч долларов) детям российской пары, погибшей в ростовской авиакатастрофе, пишет 13 августа газета Khaleej Times.

Рассмотрение дела длилось год и четыре месяца. По словам адвоката истцов Мухаммеда аль-Хашими, его доверители намерены обжаловать решение суда и потребовать компенсацию в 74 миллиона дирхамов (около 20 миллионов долларов).

"После подачи апелляции мы, безусловно, будем настаивать на более высокой финансовой компенсации", - цитирует аль-Хашими ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2018 года адвокат потерпевших сообщил, что его клиенты сочли компенсации, предложенные FlyDubai, недостаточными, а судебное разбирательство в ОАЭ затянулось, в связи с чем было принято решение обратиться в ростовский суд. В Ростове-на-Дону три из 36 семей, обратившихся в суд, заключили мировые соглашения с авиакомпанией.

Примечание:

"Суд не взыскал с Бабченко три миллиона за слова о погибших в авиакатастрофе под Сочи", "Следствие опровергло версию о крушении Ту-154 из-за перегруза", "Водолазы за сутки нашли 54 обломка Ту-154 в море под Сочи".

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