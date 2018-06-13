13 июня 2018, 20:30
Реформа пенсионной системы в Армении вызвала протесты
Законопроект о введении накопительной пенсионной системы, принятый Кабмином Армении, требует доработки, заявили участники протестной акции, организованной гражданской инициативой Dem.am. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана не нашли причин для критики реформы.
Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня глава министерства труда и соцобеспечения Армении Мане Тандилян заявила об отставке из-за несогласия с правительством в вопросе о введении накопительной пенсионной системы. Она предлагала отложить введение этой системы на год, чтобы найти более оптимальное решение.
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в закон "О накопительной пенсионной системе" 11 июня. Накопительную пенсионную систему с обязательным компонентом планируется внедрить в стране с 1 июля. Согласно действующему закону, граждане с зарплатой до 500 тысяч драмов (около 1036 долларов) делают взносы в размере 5% от зарплаты, столько же на личный счет этих работников отчисляет государство. Согласно поправкам, большую часть нагрузки берет на себя государство: с зарплаты граждан будет удерживаться лишь 2,5%, а на их личный счет государство должно переводить 7,5%.
По его словам, большая часть граждан Армении уже присоединилась к накопительной пенсионной системе. На сегодняшний день в накопительных фондах собрано уже более 120 миллиардов драмов, 70% которых вложены в экономику Армении, отметил министр.
К протесту присоединился и депутат от парламентской фракции "Елк" Геворг Горгисян. Он сказал, что хотя представители его фракции сейчас в правительстве, он выступает против внедрения накопительной пенсионной системы с обязательным компонентом.
Жительница Еревана Марина Лалаян рассказала, что присоединилась к накопительной пенсионной системе с первого же дня. По словам женщины, она работает в государственном учреждении, и согласия на это у сотрудников не спрашивали. "Я не знаю, насколько эта система хорошая или насколько плохая. Об этом узнаю лет через 30, когда выйду на пенсию. Но то, что взносы накладные, это факт. Порядка семи тысяч драмов (около 14,5 доллара США. - Прим. "Кавказского узла") ежемесячно я выплачиваю в фонд, и это не малые деньги относительно нашей зарплаты. Можно сказать, деньги на транспорт я отдаю неизвестно кому, и получу я эти деньги обратно или нет, не могу сказать, время покажет", - сказала Марина Лалаян корреспонденту "Кавказского узла".
"Я считаю, что собственность граждан должна быть неприкосновенна, но в то же время, не знаю, какие у правительства еще до Никола Пашиняна были договоренности с пенсионными фондами, какие обязательства взяли на себя власти. Если, действительно, есть такие обязательства, то развернуть обратно начатое никому не будет под силу. С этой точки зрения новое правительство вынуждено найти более-менее приемлемые пути для облегчения нагрузки граждан. Одобренный правительством вариант, видимо, один из них", - отметила Даниелян.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"