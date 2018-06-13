Реформа пенсионной системы в Армении вызвала протесты

13 июня 2018, 20:30

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы, принятый Кабмином Армении, требует доработки, заявили участники протестной акции, организованной гражданской инициативой Dem.am. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана не нашли причин для критики реформы.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня глава министерства труда и соцобеспечения Армении Мане Тандилян заявила об отставке из-за несогласия с правительством в вопросе о введении накопительной пенсионной системы. Она предлагала отложить введение этой системы на год, чтобы найти более оптимальное решение.

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в закон "О накопительной пенсионной системе" 11 июня. Накопительную пенсионную систему с обязательным компонентом планируется внедрить в стране с 1 июля. Согласно действующему закону, граждане с зарплатой до 500 тысяч драмов (около 1036 долларов) делают взносы в размере 5% от зарплаты, столько же на личный счет этих работников отчисляет государство. Согласно поправкам, большую часть нагрузки берет на себя государство: с зарплаты граждан будет удерживаться лишь 2,5%, а на их личный счет государство должно переводить 7,5%.

Ранее внедрение накопительной пенсионной системы вызывало недовольство граждан именно из-за больших выплат, а сейчас государство часть этой нагрузки берет на себя, пояснил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, который представил законопроект в правительстве.

По его словам, большая часть граждан Армении уже присоединилась к накопительной пенсионной системе. На сегодняшний день в накопительных фондах собрано уже более 120 миллиардов драмов, 70% которых вложены в экономику Армении, отметил министр.

Реформа пенсионной системы вызвала протесты

Законопроект был принят на фоне протестной акции гражданской инициативы Dem.am, которые требуют у правительства отсрочить полноценное внедрение системы и организовать общественное обсуждение. Активисты заявили, что новая пенсионная система нужна Армении, но они против обязательного компонента. "Мы против обязательного компонента, но на этом этапе мы требуем, чтобы начались обсуждения с нами, потому что в результате могут быть найдены более эффективные решения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

К протесту присоединился и депутат от парламентской фракции "Елк" Геворг Горгисян. Он сказал, что хотя представители его фракции сейчас в правительстве, он выступает против внедрения накопительной пенсионной системы с обязательным компонентом.

Он отметил, что такая накопительная система внедрена во многих странах мира. "Но у нас настолько эта система плохо разработана, что ни один гражданин не пожелает присоединиться к ней", - пояснил депутат корреспонденту "Кавказского узла".

"Собственность человека должна быть неприкасаемой, но есть государственный интерес, во имя которого можно пойти на уступки. Однако это не означает, что нужно внедрять недоработанную систему и привлекать туда в обязательном порядке всех граждан", - отметил депутат.

Ереванцы не нашли причин критиковать реформу

Жительница Еревана Марина Лалаян рассказала, что присоединилась к накопительной пенсионной системе с первого же дня. По словам женщины, она работает в государственном учреждении, и согласия на это у сотрудников не спрашивали. "Я не знаю, насколько эта система хорошая или насколько плохая. Об этом узнаю лет через 30, когда выйду на пенсию. Но то, что взносы накладные, это факт. Порядка семи тысяч драмов (около 14,5 доллара США. - Прим. "Кавказского узла") ежемесячно я выплачиваю в фонд, и это не малые деньги относительно нашей зарплаты. Можно сказать, деньги на транспорт я отдаю неизвестно кому, и получу я эти деньги обратно или нет, не могу сказать, время покажет", - сказала Марина Лалаян корреспонденту "Кавказского узла".