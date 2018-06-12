Мане Тандилян. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180612/12613661/ministr-truda-armenii-mane-tandilyan-podala-v-otstavku-i-vyshla-iz-partii.html

12 июня 2018, 19:47

Министр труда Армении подала в отставку

Глава министерства труда и соцобеспечения Мане Тандилян заявила об отставке из-за несогласия с правительством в вопросе о введении накопительной пенсионной системы.

Как сообщал "Кавказский узел", лидер блока "Елк" Никол Пашинян 8 мая был избран премьер-министром Армении. 12 мая президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении 13 министров и одного вице-премьера, кандидатуры которых были предложены Пашиняном. Формирование нового правительства в Армении было завершено.

В вопросе формирования кабмина Никол Пашинян исходил из того, кто активнее проявил себя в протестном движении, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. При этом они отметили, что нынешний состав кабмина - временный.

О своей отставке министр Мане Тандилян сообщила на личной странице в социальной сети Facebook, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Тандилян, она выступала против решения о введении обязаетельной накопительной пенсионной системы. "Став министром, я предложила отложить на год внедрение обязательного компонента и начать поиск наиболее оптимального решения. Однако моя инициатива не нашла поддержки "абмина, который предложил и утвердил другой вариант", - пояснила она.

Тандилян отметила, что не приемлет "императивные методы предыдущих властей". "Я прекращаю свои полномочия и желаю правительству успехов и дальновидности во имя демократической Армении", - сказала она

Мане Тандилян также заявила, что покидает ряды партии "Просвещенная Армения", так как была назначена министром от этой партии.

"Кавказский узел" составил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".

Примечание:

"Министр финансов Армении подал в отставку", "Уволены руководители полиции и СНБ Армении", "Замминистра спорта Армении объявил о выходе из РПА".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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12 июня 2018, 19:47

  • Министр труда Армении подала в отставку

    Глава министерства труда и соцобеспечения Мане Тандилян заявила об отставке из-за несогласия с правительством в вопросе о введении накопительной пенсионной системы.

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