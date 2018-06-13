Волгоградский суд оставил в силе решение вернуть прокурору дело о "Родине-матери"

13 июня 2018, 15:43

Президиум Волгоградского областного суда отказался сегодня удовлетворить кассационную жалобу на возвращение в прокуратуру дела о раскрашенной фотографии "Родины-матери" для ужесточения обвинения координатору штаба Навального Алексею Волкову.

Как информировал "Кавказский узел", 23 октября 2017 года Волгоградский областной суд вернул в прокуратуру дело Алексея Волкова о публикации в Интернете раскрашенного фото "Родины-матери" в Интернете. Дело можно квалифицировать как более тяжкое, объяснил суд, удивив представителей и защиты, и обвинения. 12 декабря 2017 года облсуд отказался отозвать уголовное дело из прокуратуры.



26 июля Алексей Волков был обвинен по п.3 ст.354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). Сам активист счел себя невиновным, отметив, что фото раскрашенной зеленкой статуи "Родина-мать зовет!" было размещено в рамках флешмоба, удалено сразу после появления негативных комментариев, и несколько раз были принесены извинения. Алексей Навальный на открытии штаба в Волгограде также извинился за фотографию.



Президиум Волгоградского областного суда оставил без изменения постановление от 23 октября 2017 года и апелляционное определение суда от 12 декабря 2017 года, в соответствии с которыми дело возвращено прокурору Волгоградской области для предъявления Волкову более тяжкого обвинения - о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

По словам представителя суда, кассационную жалобу с просьбой отменить эти постановления внес заместитель генпрокурора России. "По мнению стороны обвинения, объектом преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ, являются лишь предметы материального мира – места захоронений и надмогильные сооружения – склеп, памятник, надгробная плита, стела, скульптура, обелиск, изваяние, иные сооружения, содержание информацию о лицах, в память которых они установлены, а не изображение скульптуры «Родина-мать зовет!»", - сообщила представитель пресс-службы облсуда.

Алексей Волков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня в суд пришли поддержать его пять волонтеров волгоградского штаба Навального. По его словам, о кассационной жалобе и позиции замгенпрокурора в штабе узнали две недели назад. "Дальше мы будем защищаться в следствии", - отметил Волков.

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