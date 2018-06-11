11 июня 2018, 11:55

Один из организаторов протестов задержан в Тбилиси

Правозащитник Звиад Куправа и трое участников акций протеста задержаны в центре Тбилиси за неповиновение распоряжениям полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе призвал к отставке главы МВД и министра юстиции на акции протеста 10 июня и перекрыл проспект Руставели, установив на проезжей части две палатки.

В результате драки 1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен уже после начала протестов. 1 июня подростки получили по десять с половиной лет и девять лет и девять месяцев тюрьмы.

Глава неправительственной организации "Центр реформы правосудия", один из организаторов и ведущих акции протеста в Тбилиси Звиад Куправа задержан сегодня утром вместе с еще тремя активистами, всем четверым задержанным вменяется административное правонарушение, сообщило со ссылкой на МВД Грузии "Интерпрессньюс".

Полицейские рано утром огородили выделенное для участников акции место специальными барьерами и предупредили организаторов акции, что они должны убрать с проезжей части палатки, так как акция малочисленна. Участники акций не подчинились требованию полиции, отказавшись убирать или переносить палатки до удовлетворения требований Зазы Саралидзе.

Саралидзе после задержания соратников потребовал освободить Звиада Куправу и трех задержанных с ним активистов. По его словам, Куправа и другие участники акции протеста были задержаны, когда вышли в уборную.

«Я сделал заявление в эфире телеканалов, чтобы их немедленно освободили. Хочу воспользоваться телеэфирами и призвать всю Грузию, кого беспокоит судьба родителей погибших детей, объединиться и прийти в 14.00 [на акцию протеста]», — приводит заявление Саралидзе "Грузия Online".

Задержанию нескольких активистов на проспекте Руставели предшествовал инцидент в одной из палаток - предположительно, между находящимися в ней людьми произошла потасовка, а правоохранители попытались пресечь конфликт, сообщил грузинский "Первый канал".

Примечание:

"Два человека задержаны на акции протеста в Тбилиси", "Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки двух министров"," Сотрудник прокуратуры Грузии задержан по делу об убийстве школьников".

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