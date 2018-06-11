Экспертиза исключила наличие наркотиков в крови Михаила Савостина

11 июня 2018, 01:38

Судмедэксперты выдали заключение об отсутствии наркотических средств в крови руководителя общественной организации «Народное вече Минеральных Вод» Михаила Савостина. Еще одна судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Михаилу Савостину были нанесены телесные повреждения, когда при задержании силовики связали его руки проволокой, уложив на пол автобуса.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 апреля Михаил Савостин был задержан по подозрению в хранении наркотиков, а 7 апреля его по решению суда заключили под стражу. Сам оппозиционер заявляет, что наркотики ему подбросили. Защита считает, что Савостина преследуют по политическим мотивам. 18 апреля суд отклонил жалобу на арест активиста. 1 июня Минераловодский городской суд продлил арест Савостину до 6 июля.

У Савостина плохое состояние здоровья - проблемы с почками, легкими, сердцем, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виктор Зубенко.

«Я направил документы начальнику СИЗО и следователю Минераловодского отдела полиции для того, чтобы они организовали полноценное обследование. Нам сказали, что якобы в ксерокопиях документов что-то не читается. Да, ксерокопии не лучшего качества, но прочитать то, что написано, можно. Мы сделали ксерокопии заново и отправили их на прошлой неделе. Мы также работаем над доказательствами невиновности Михаила Савостина», - добавил адвокат.

По его словам, Савостину дают обезболивающие таблетки, и на этом лечение заканчивается.

«Он сильно похудел, темное лицо, жалуется на боли в почке. Почка у него оперирована. Он очень громко кашляет. Нужно обследование и лечение. Он имеет право на бесплатную медицинскую помощь», - сказал Виталий Зубенко.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Михаилу Савостину нанесены телесные повреждения, добавил адвокат.

«Повреждения произошли из-за того, что его руки связывали проволокой. Проведена еще одна экспертиза, согласно заключению в крови у Михаила Савостина не обнаружено никаких наркотических средств. Эти экспертизы проведены по нашим ходатайствам. Результаты дактилоскопической экспертизы пока не готовы», - проинформировал Виталий Зубенко.

Он напомнил, что Михаила Савостина обвиняют в хранении наркотиков. «Возникает вопрос, а зачем он их хранил, если он сам не употребляет наркотики, не состоит на учете в наркодиспансере?» - задался вопросом адвокат.

Следователь, по его мнению, обязан проверить законность действий полицейских. «Полиция может применять спецсредства при задержании такие как наручники, резиновые дубинки. Но зачем и кто применял проволоку? Это не установленное Законом о полиции средство. Сам Михаил говорит, что это были люди в черной одежде», - сказал Виталий Зубенко.

Создан Комитет поддержки Михаила Савостина

Решение о создании Комитета поддержки политзаключенного Михаила Савостина было принято на форуме «Свободная Россия», прошедшем в Вильнюсе с 11 по 13 апреля, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель комитета, руководитель Ставропольского регионального отделения профсоюза предпринимателей Алексей Курсиш.

Курсиш отметил, что Михаил Савостин был задержан перед намеченным отъездом на форум в Вильнюс. «Он принимал участие в двух форумах «Свободной России», до его отъезда на третий форум случилось его задержание», - пояснил руководитель Ставропольского регионального отделения профсоюза предпринимателей.

«Я считаю, что сошлось несколько факторов. Есть люди, которые проживают в городе Минеральные Воды влиятельные и состоятельные политики, не буду озвучивать фамилии. Он критиковал их на федеральном уровне. Он говорил, что эти люди подкупали избирательные комиссии, захватывали власть. Он критиковал процесс политической и экономической коррупции. Возможно, в отместку ему ответили таким образом», - сказал Курсиш.

Михаил Савостин и раньше сталкивался с давлением и угрозами, пояснил он.

"Его выводили в лес, пугали расправой. Он участвовал в голодовках. Во время выборов главы администрации города Железноводска он получал много угроз. Михаил Савостин публично критиковал федеральную власть, организовывал митинги против коррупции на региональном уровне". - рассказал Алексей Курсиш.

Глава общественного движения "Народное вече Минеральных Вод" Михаил Савостин ранее критиковал деятельность ставропольских судей и представителей власти, требовал полной смены руководства администрации Минеральных Вод и обвинял власти в намеренном искажении истории, а именно в героизации Иосифа Сталина.

Поддержку Савостину выразил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев

«Все члены Политсовета и члены Президиума Ассамблеи народов Кавказа без тени сомнений уверены в том, что Михаил Савостин не мог иметь какого- либо отношения, даже косвенного к хранению, сбыту и употреблению наркотиков. Он ведёт здоровый образ жизни примерный семьянин и активный участник общественно-политической жизни города, в котором он живёт, Ставрополья, Кавказа и, по возможности, России в целом», - говорится в заявлении президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, опубликованном на странице Комитета поддержки Михаила Савостина в Facebook.

Его философия жизни никоим образом не связана с вредными привычками и каким-либо криминалом, отмечается в заявлении.

«Изучив личность Михаила Олеговича, его биографию, материалы СМИ, Политсовет и Президиум Ассамблеи народов Кавказа пришел к твердому убеждению в том, что он преследуется российским чиновничеством и силовиками как активный критик злоупотреблений и коррупции во власти. Считаем Михаила Олеговича Савостина узником совести, политзаключенным», - заявил Руслан Кутаев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", представлены на тематической странице "Преследование активистов".