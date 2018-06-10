Житель Ингушетии заявил о похищении родственника

10 июня 2018, 15:55

Силовики устроили обыск в доме 29-летнего жителя Назрани Ибрагима Алиева, избили его и увезли в неизвестном направлении, сообщил правозащитникам его двоюродный брат. Родственник уверен, что гранату и самодельную бомбу Алиеву подбросили.

Житель Назрани Султан Алиев направил заявление о похищении своего родственника в ряд правозащитных организаций, в том числе в ПЦ "Мемориал", а также уполномоченному по правам человека в Ингушетии и в правоохранительные органы, сообщил руководитель правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

По словам родственника, силовики на бронированных "Уралах" и БТРах окружили дом Ибрагима Алиева рано утром 8 июня, практически все сотрудники спецслужб были в масках. Заявление Султана Алиева, который был очевидцем произошедшего, Магомед Муцольгов полностью опубликовал в посте "Родственники заявляют о похищении силовиками Ибрагима Алиева".

"Когда я подошел к дому, то увидел, что в доме все разбросано, в том числе и мебель. Во дворе дома я увидел жену Ибрагима, она рассказала, что ее выгнали из дома, а четверых детей не выпускали на улицу в течении часа [...] После того как я вошел во двор, силовики начали обыск в присутствии двух понятых, которых они привезли с собой, оба они были военнослужащими. Привлечь в качестве понятых соседей они отказались", - рассказал Султан Алиев в своем заявлении от 9 июня.

Как заявил Алиев, в ходе обыска силовики достали из морозильной камеры "какую-то колбу цилиндрической формы". По словам жены хозяина дома, до визита силовиков этого предмета в холодильнике не было.

"Затем [...] в хозяйственной постройке, сколоченной из шифера, они начали вытаскивать строительные материалы, из-под которых вытащили вставленные одна в другую кастрюли с торчащими из них проводами, а также предмет, похожий на гранату Ф-1. Несмотря на то, что там повсюду была пыль и грязь, граната блестела так, словно ее только что вытащили из кармана и положили туда", - говорится в заявлении Алиева. Мужчина отмечает, что с найденными предметами силовики обращались беспечно, словно знали наверняка, что опасности находки не представляют.

Ибрагима Алиева избили прямо во дворе его дома и внутри дома, утверждает родственник. "Ибрагима вывели во двор, посадили его на колени, связали ему руки пластиковой стяжкой, прижали головой к земле и стали избивать, требуя признать найденные вещи своими, но он отказывался. В избиении принимали участие человек шесть [...]. Ибрагима били по всему телу, но особо били в районе паховой области. Я потребовал их остановиться и прекратить его избивать, после этого один из силовиков сказал, чтобы его больше не били. Затем они завели его в дом, а нас уже в дом не пускали, но оттуда доносились крики Ибрагима", - говорится в заявлении Султана Алиева.

После избиения Ибрагима Алиева заставили прямо в доме подписать какой-то документ и увезли на автомобиле УАЗ без номеров. Силовики планировали забрать и жену Ибрагима, беременную на позднем сроке, но потом разрешили ей остаться, запретив входить в опечатанный дом.

Вечером 8 июня и днем 9 июня родственники и нанятый ими адвокат не смогли установить местонахождение Ибрагима Алиева - сотрудники подразделений силовых структур, куда близкие приезжали в поисках мужчины, отвечали, что ничего о нем не знают и у них Алиева нет. "Ибрагим работает на тракторе, воспитывает четверых детей, и в ближайшее время его жена должна родить пятого. Он не имеет отношения ни к якобы найденным в его доме предметам, ни к любой преступной деятельности как таковой", - говорится в заявлении.

Султан Алиев потребовал расценивать случившееся с его братом как похищение, установить его местонахождение и обеспечить соблюдение его прав.

На сайтах МВД и следственного управления СКР по Ингушетии, по состоянию на 15.50 мск 10 июня, никакой информации относительно задержания в Назрани Ибрагима Алиева не опубликовано.

"Кавказский узел" писал также, что утром 8 июня в Назрани прошла спецоперация, в ходе которой были убиты двое молодых людей и их мать, а еще один человек задержан. Местные жители заявили, что убитые не имели отношения к вооруженному подполью и не отстреливались, как утверждают силовики. Информации о местонахождении задержанного при спецоперации, по состоянию на 15.50 мск 10 июня, не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.