Спецоперация в Назрани вызвала возмущение жителей Ингушетии

09 июня 2018, 17:29

Убитые при спецоперации в Ингушетии - члены семьи полковника полиции в отставке, никто из них не имел отношения к боевикам и не стрелял в силовиков, заявили местные жители. Силовики утверждают, что убитые присягнули ИГ*, но других подтверждений этой информации пока нет.

Как писал "Кавказский узел", в ходе спецоперации в Назрани 8 июня были убиты три человека, еще одного силовики увезли живым. По информации местных жителей, были убиты двое молодых мужчин и их мать, а задержан отец убитых парней. Убитые в Ингушетии боевики готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По информации Евкурова, находившимся в доме людям было предложено сдаться, но они отказались, открыли огонь по силовикам и были убиты. Местные жители говорили также об одном погибшем в ходе спецоперации силовике, но подтверждения этой информации найти не удалось.

Соседи убитых назвали спецоперацию инсценировкой

Частный дом, в котором проходила спецоперация, принадлежит, по словам очевидцев, полковнику полиции Али Оздоеву, но является ли он действующим сотрудником силовых структур, местные жители сказать затруднились. По их данным, все убитые - члены семьи Оздоевых, один из сыновей страдал тяжелым заболеванием, сообщило издание "Кавказ.Реалии".

Соседи описывают семью Оздоевых как "порядочную и положительную", уверяя, что никто из них не был замечен в противоправной деятельности. "Никто из них не в чем таком не был замечен. Если только отец не угодил чем-то. Силовики увезли отца с собой. Судя по информации силовиков, убили двух братьев и их мать", - цитирует издание слова соседа Оздоевых.

Сосед также добавил, что стрельбы из дома, вопреки заявлению силовиков, ни он, ни другие местные жители не наблюдали. Действия спецназовцев и всю спецоперацию они называют инсценировкой.

Оздоев полковник полиции в отставке, убийство его семьи шокировало жителей республики "жестокостью и бессмысленностью", заявило сегодня общественное движение "Опора Ингушетии".

Движение "решительно осуждает чудовищную практику внесудебных казней граждан России - жителей Ингушетии", предполагая, что силовики злоупотребили в ходе спецоперации своими полномочиями, указано в заявлении активистов.

" Последнее убийство трех человек (матери и двух ее сыновей) из семьи полковника полиции в отставке Оздоева А. шокировала гражданское общество своей жестокостью и бессмысленностью. [...] Призываем все здоровые слои общества дать объективную оценку незаконным действиям силовиков, подрывающих доверие народа к республиканской и федеральной власти", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на странице движения в Facebook.

"Убита целая семья. Завтра вы не увидите митингов в Магасе - десятки тысяч возмущенных людей, требующих показать народу и судить тех, кто осмелился расстрелять безоружную женщину и ее сыновей, один из которых был инвалидом", - написал уроженец Ингушетии Закри Цуров на своей странице в Facebook. Пост Цурова попал на первое место «Топ 10» северокавказской блогосферы.

"Никто не сможет поклясться,что подозреваемые и объявленные "экстремистами" были таковыми в реальности", - написал активист и блогер из Моздока Юни Успанов на своей странице в Facebook.

Силовики причислили убитых к ИГ*

Убитые в Назрани "намеревались провести террористические акты в местах скоплений людей и массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу", утверждает в публикации от 8 июня поддерживающий силовиков ресурс "Оперативная линия".

Ресурс опубликовал фотографии, сделанные, как утверждаются, на месте спецоперации. На фото видны разложенные на ковре предметы, в том числе оружие, патроны, квадрокоптер, составные части компьютера, флешка и лист бумаги с символикой запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Как утверждают силовики, это текст присяги лидеру ИГ*, подписанный кровью. Текст составлен на русском языке и начинается словами "Мы присягаем амиру правоверных...", под ним стоит восемь мужских имен без фамилий, напротив каждого имени - пятно бурого цвета. Подтверждением подлинности фотографий из независимых источников, "Кавказский узел" пока не располагает.

Несмотря на утверждение силовиков о причастности убитых к ИГ*, эта организация по состоянию на 16.40 мск 9 июня не объявила убитых в Ингушетии своими бойцами.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.

Убийства жительниц Ингушетии в ходе спецопераций

"Кавказский узел" писал о других вооруженных инцидентах в Ингушетии, жертвами которых становились женщины. Два их них связаны с семьей Гардановых. Так, в мае 2010 года силовики заявили, что при спецоперации в Ингушетии убит один из лидеров вооруженного подполья Магомед Гарданов. Еще трое жителей Назрани - две женщины и подросток - были ранены, одна из пострадавших позже скончалась в больнице. Силовики объявили женщин пособницами Гарданова.

3 апреля 2012 года при спецоперации в Назрани на улице Осканова были убиты пять человек, в том числе одна женщина. По официальной версии, на телах пассажиров автомобиля, которые были взорваны вместе с машиной, были закреплены самодельные взрывные устройства. А по словам местных жителей, убитые были работниками кирпичного завода. Позднее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с родственниками погибших и заявил, что информации о причастности к вооруженному подполью троих из пяти убитых нет.

Среди убитых были сыновья жителя Ингушетии Ахмеда Гарданова, который требовал их реабилитации, настаивая, что молодые люди не имели отношения к боевикам. Следователи более десяти раз пытались закрыть дело о расстреле и подрыве машины в Назрани, но Ахмед Гарданов не дал этого сделать, сообщила в декабре 2017 года "Медиазона".

Непосредственно после инцидента НАК сообщил, что на телах мужчины и женщины были обнаружены так называемые "пояса смертников". Погибшая при взрыве машины женщина - 56-летняя Зина Вельхиева, которая более десяти лет работала на кирпичном заводе укладчицей. Женщину в тот же день опознал ее сын Бекхан, хотя тела всех убитых были обезображены. «Я узнал в одном из фрагментированных трупов свою мать», - процитировало издание слова Бекхана.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.