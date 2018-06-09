Жена заявила об исчезновении журналиста Леонида Махини в Волгограде

09 июня 2018, 14:40

Редактор независимой интернет-газеты "Волгоградский репортер" Леонид Махиня не выходит на связь с 7 июня, телефон отключен, заявила сегодня его жена.

В последний раз созванивались с мужем 7 июня в 8.15 мск, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Варвара Махиня.

"Мы с ним поговорили, он сказал, что вечером не сможет забрать дочку. Я пришла вечером и обнаружила, что его нет дома. Ночью я еще на что-то надеялась, потом надежда пропала. Телефон у него выключен. Вечером 8 июня я написала заявление в полицию о пропаже мужа. Заявление зарегистрировано. Мне звонили из полиции, приходил участковый", - рассказала жена редактора независимой интернет-газеты "Волгоградский репортер".

Она также отметила, что не обсуждала с мужем его профессиональную деятельность. "Я очень надеюсь, что его исчезновение не связано с ней. Такого никогда не было, я не знаю, что думать", - отметила она.

Женщина отказалась пояснить корреспонденту "Кавказского узла", оставлял ли журналист какие-то записки перед своим исчезновением.

Однако, по данным портала v1.ru, жена журналиста обнаружила оставленную им записку от 6 июня, в которой содержатся фразы: "Моя жизнь пошла под откос. Меня во всём всегда ущемляют".

Комментариев МВД по поводу произошедшего пока не поступало. На сайте ведомства, по данным на 14.30 мск, нет информации о розыске Леонида Махини.

Интернет-газета "Волгоградский репортер" публикует новости о Волгограде и Волгоградской области. Часть материалов содержит критику властей. В частности, в статьях от 31 мая и от 22 мая, автором которых значится Леонид Махиня, критически оценивается подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в Волгограде и эффективность городского управления.



"Кавказский узел" писал, что 26 ноября главный редактор издания "Блокнот-Волгоград" Юлия Завьялова заявила о повреждении тормозной системы в ее машине, которое она расценила как попытку покушения на ее жизнь. Волгоградские журналисты сочли поводом для покушения на Завьялову публикации в "Блокноте-Волгоград".