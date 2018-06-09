Таймураз Ахохов утвержден в должности мэра Нальчика

09 июня 2018, 13:05

На пост главы администрации Нальчика претендовали семь кандидатов, победил занимавший должность исполняющего обязанности мэра Таймураз Ахохов. Один из его соперников Муса Чемазоков заявил о намерении обжаловать итоги выборов в суде.

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Ахохов был назначен и.о. мэра Нальчика 2 апреля. При этом Ахохов был освобожден от должности первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии. Мэр Нальчика Арсен Алакаев, в тот же день оставив пост мэра, стал исполняющим обязанности зампредседателя правительства и министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии.

Рокировка Ахохова с Алакаевым указала на нехватку надежных кадров, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты. Претендовать на ответственные посты в республике могут только люди, приближенные к главе региона, пояснил социолог Денис Соколов.

Выборы главы администрации городского округа Нальчик прошли 7 июня. Сессия Совета местного самоуправления городского округа Нальчик утвердила Таймураза Ахохова на пост мэра.

Кроме Ахохова свои документы на конкурс подали директор средней школы №31 Анзор Егожев, главврач Республиканской клинической больницы Мурат Муков, начальник ИФНС №2 по Нальчику Залимгери Налоев, директор Института истории, филологии и СМИ КБГУ Муслим Тамазов, гендиректор ООО «УК Гарант-Сервис» Аюб Урусбиев и замдиректора «Объединения парка культуры и отдыха» Нальчика Муса Чемазоков.

Каждый из кандидатов зачитывал перед конкурсной комиссией свою предвыборную программу и потом отвечал на вопросы членов комиссии. Комиссия выставляла баллы. По итогам набранных баллов определился победитель. Им стал Таймураз Ахохов, а уже затем его кандидатуру утвердили депутаты, передает корреспондент «Кавказского узла».

Новый мэр поблагодарил депутатов Совета местного самоуправления за оказанное доверие и выразил надежду на плодотворную совместную работу на благо столицы Кабардино-Балкарии, отмечается в сообщении от 8 июня на сайте администрации Нальчика.

Результат выборов был предсказуем, считают в общественной организации «Народный контроль Кабардино-Балкарии», которая поддерживала кандидатуру Мусы Чемазокова.

«Изначально провели жеребьевку. Потом кандидаты по одному заходили и перед комиссией зачитывали свои программы. При этом остальные кандидаты были лишены возможности послушать программу другого. Комиссия из десяти человек решала, кому быть руководителем города», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель организации Владимир Тумов.

По его словам, программы кандидатов в мэры Нальчика заранее нигде не были опубликованы, нальчане не имели возможности ознакомиться с ними. Только Муса Чемазоков разместил свою программу в соцсети Facebook, сообщил Тумов. «Люди обсуждали программу, в чем-то соглашались, в чем-то нет, но они хотя бы узнали, что предлагает кандидат», - отметил Владимир Тумов.

По мнению самого Мусы Чемазокова, никакой реальной конкуренции на выборах мэра не было. «Все претенденты были бы в равных условиях, если бы одного из претендентов заранее не назначили исполняющим обязанности мэра», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Муса Чемазоков.

Он также обратил внимание на частую смену мэров Нальчика. «Так часто менять мэров нельзя. Не только мэров, но и руководство любых других структур. Человек не успевает оглянуться, как его переводят на другую должность»,- сказал Муса Чемазоков.

Отметим, предшественник Ахохова Арсен Алакаев 1 ноября 2017 года был переназначен депутатами на пост главы администрации Нальчика. 20 октября 2015 года он впервые получил эту должность на постоянной основе, а исполнял обязанности главы администрации Нальчика с августа 2015 года.

Муса Чемазоков сообщил о своем намерении оспорить итоги выборов в суде. Для этого бывший кандидат на пост мэра, по его словам, обратился к главе местного самоуправления, председателю конкурсной комиссии с заявлением о предоставлении ему ряда документов, в частности, положения о конкурсной комиссии, положения о критериях оценки кандидатов, протокола заседания комиссии по итогам выборов мэра от 7 июня 2018 года.

Комментариями других кандидатов относительно прошедших выборов мэра "Кавказский узел" не располагает.

Самая детальная и самая выверенная программа была у Таймураза Ахохова, сообщил представитель администрации Нальчика, присутствовавший на заседании конкурсной комиссии. «У Ахохова была блестящая программа, и он лучше всех ответил на вопросы. И он получил больше всех балов»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» чиновник.

Баллы, по его словам, формировались в зависимости от содержания выступлений кандидатов, а в целом «у некоторых других кандидатов тоже были хорошие программы». «Многие привлекательные идеи из программ других кандидатов аккумулированы комиссией и будут рассматриваться», - добавил чиновник.

Представитель администрации также пояснил, что состав конкурсной комиссии утверждается Советом местного самоуправления администрации городского округа Нальчик, а выборы проходят в соответствии с законодательством.

По его словам, администрация Нальчика «является кузницей кадров для правительства, отсюда и частая смена мэров». Ничего отрицательного, по его мнению, в этом нет.