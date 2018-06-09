09 июня 2018, 09:55
Школьник пропал во время соревнований по ориентированию на Кубани
Двенадцатилетний участник соревнований по ориентированию в лесу пропал вечером 8 июня в Крымском районе Краснодарского края во время тренировочного забега, ведутся его поиски, сообщило сегодня следствие.
По данным следствия, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с другими детьми из кружка спортивного ориентирования и тренером. Около 18:00 мск 8 июня начался тренировочный забег вокруг лагеря. Мальчик имел при себе компас и карту, но потерялся в лесу.
Ребенка ищут спасатели, полицейские, волонтеры, казаки, используется спецтехника, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 2 июня в Новокубанском районе пропала 13-летняя школьница. 5 июня ее тело нашли в одном из водоемов райцентра.
"Поиски девочки в Калаче-на-Дону привели к склокам и раздорам", "Жителям Волгоградской области предложено вознаграждение за данные о пропавшей девочке", "Ребенок пропал после камнепада в Сочи".
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09 июня 2018, 09:55
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Школьник пропал во время соревнований по ориентированию на Кубани
Двенадцатилетний участник соревнований по ориентированию в лесу пропал вечером 8 июня в Крымском районе Краснодарского края во время тренировочного забега, ведутся его поиски, сообщило сегодня следствие.
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