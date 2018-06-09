Школьник пропал во время соревнований по ориентированию на Кубани

09 июня 2018, 09:55

Двенадцатилетний участник соревнований по ориентированию в лесу пропал вечером 8 июня в Крымском районе Краснодарского края во время тренировочного забега, ведутся его поиски, сообщило сегодня следствие.

По данным следствия, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с другими детьми из кружка спортивного ориентирования и тренером. Около 18:00 мск 8 июня начался тренировочный забег вокруг лагеря. Мальчик имел при себе компас и карту, но потерялся в лесу.

Ребенка ищут спасатели, полицейские, волонтеры, казаки, используется спецтехника, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 2 июня в Новокубанском районе пропала 13-летняя школьница. 5 июня ее тело нашли в одном из водоемов райцентра.