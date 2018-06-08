Минюст Южной Осетии отказался регистрировать партию "Коммунисты государства Алания"

08 июня 2018, 16:38

Мэрия города Квайсы в Южной Осетии отказалась предоставить помещение участникам учредительного съезда партии "Коммунисты государства Алании". Они провели съезд под открытым небом, но Минюст не признал его и отказался регистрировать партию.

Назначенный на 2 июня съезд партии не состоялся, утверждают в Минюсте. "Оргкомитет партии уведомил Минюст о том, что 2 июня в доме культуры города Квайса в 12 часов будет проводиться съезд партии. Наши сотрудники поехали в Квайсу, чтобы проследить за исполнением норм проведения съезда. Но когда приехали, то двери дома культуры были заперты, и никто из представителей оргкомитета к ним не вышел. Сотрудники вернулись обратно, а партию не зарегистрировали", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 7 июня.

Мэрия Квайсы отказалась пустить участников съезда в Дом культуры

Оргкомитет партии должен был письменно уведомить органы местного самоуправления о запланированном съезде и о том, что для проведения съезда им понадобится помещение дома культуры, но это не было сделано, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии города Квайса.

"Нам никто уведомительного письма не прислал. Приехала группа людей, в основном представители фамилии Хугаевых, которые давно не проживают уже в Квайсе, но выходцы отсюда. Один из них, Чермен Хугаев, сказал, что они хотят провести съезд. Естественно, мы им отказали. Непонятно, кто они и какой съезд. Чуть позже приехал бывший кандидат в президенты России Максим Сурайкин, председатель политической партии «Коммунисты России», и сказал, что он приехал поддержать своих югоосетинских братьев, которые создают партию «Коммунистов государства Алания». Но мы им объяснили, что к нам никто с таким предложением не обращался, и надо было соблюсти все процедуры по закону, а не ставить нас перед фактом", - рассказали в городской администрации 7 июня.

Одного из участников съезда задержали

В мэрии сообщили, что после их отказа предоставить помещение клуба около 40 человек решили провести учредительный съезд партии под открытым небом. Местные правоохранительные органы расценили это как несанкционированный митинг. "Одного из участников, который в знак голосования поднял руку, задержала милиция. Оформили протокол и после освободили", - сообщили в мэрии.

Чтобы участники съезда не смогли попасть в Дом культуры, его окружили вооруженные люди, а само место проведения съезда оцепили силовики, сообщила 4 июня на своем сайте партия "Коммунисты России". "Неизвестные люди с оружием заблокировали вход в дом культуры г. Квайса, в котором должен был пройти съезд, угрожали гостям из России, вели себя крайне агрессивно по отношению к делегатам съезда и простым жителям города Квайса, которые с подчеркнутой симпатией и гордостью отнеслись к тому, что их город выбран для проведения такого важного события. Кто-то из местных чиновников отдал приказ ОМОНу окружить место проведения съезда", - говорится в сообщении партии.

По данным "Коммунистов России", полицейские задержали ведущего съезда, Х. Хугаев, как только он поднял руку для голосования. "Тем не менее, съезд продолжался. Был избран ведущий съезда В.П.Хугаев, пользующийся большим уважением среди жителей Квайсы и всего левого движения как Южной Осетии, так и России. Съезд пришлось продолжать фактически под открытым небом, в палатках", - сообщает партия "Коммунисты России".

Был избран президиум, мандатная, счетная и редакционная комиссии коммунистической партии "Коммунисты государства Алания" (КПКГА).

На съезде была принята программа партии, в которой говорится о первоочередных проблемах Южной Осетии. "Высокой в республике остается безработица. Слабо развиты промышленность и социальная сфера. Изношены большинство коммуникаций, система ЖКХ, нуждаются в ремонте дорожная сеть, не решены проблемы транспортной доступности. Необходимо на совершенно новой основе продолжать восстановление разрушенных зданий и, главное, вести строительство нового жилья для нуждающихся. Наша страна далеко не в полной мере использует свой инвестиционный потенциал, многое еще можно сделать для развития туризма. Самыми важными все еще остаются задачи широкого международного признания нашего государства и, в конечном счете, его вхождения в состав России, историческое объединение Южной и Северной Осетии", - цитируется программа КПКГА в сообщении "Коммунистов России".

Местные жители устроили приезжим коммунистам праздник

В день приезда Сурайкина большинство жителей небольшого городка собрались на площадь перед зданием администрации, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" квайсцы.

"Было много людей. Мы не понимали, кто к нам приехал. Думали, какая-то правительственная делегация интересуется условиями жизни высокогорного городка, а тут опять партию создают. Мало нам своих партий, тут еще извне стали приезжать. Вроде у нас компартия еще с советских времен существует, куда еще вторые коммунисты? Власть коммунистов прошла, а партий с таким названием все больше и больше. Запутали совсем", - сказал житель Квайсы Арсен Джуссоев.

В тот же день, 2 июня, в Цхинвале проходил съезд Коммунистической партии Южной Осетии, которую возглавляет бывший спикер парламента Станислав Кочиев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

После того, как оргкомитету партии отказали в проведении учредительного съезда, местные жители пригласили приезжих на застолье. "Что–то про партию говорили. Были и знакомые и незнакомые, были среди толпы и те, кто уехал из нашего города в Россию очень давно. Мэрия их не пустила в Дом культуры, так в соседнем селе Часовал для всех приезжих забили бычка, стол накрыли и всех туда и пригласили - и наших, и приезжих, и Сурайкина, который в президенты России баллотировался. В общем, погуляли мы с приезжими гостями, и мирно уехали они", - рассказал житель Квайсы, водитель рейсового автобуса Гамлет.