11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Азербайджане

08 июня 2018, 11:10

Микроавтобус перевернулся сегодня утром в Азербайджане. 11 человек получили ранения, состояние троих крайне тяжелое.

Авария произошла на автодороге Баку-Шамахы-Евлах около 09:00 по местному времени (08:00 мск).

На участке дороги, проходящей через село Мирикенд Шамахинского района перевернулся микроавтобус «Ford», передает агентство «АПА».

Микроавтобус с пассажирами, ехавший в направлении Баку, потеряв управление, перевернулся на автомобиль «Mercedes». В результате происшествия три пассажира легкового автомобиля и десять пассажиров микроавтобуса были доставлены в Шамахинскую районную центральную больницу, передает Trend.

Из 11 пострадавших состояние троих человек врачи называют крайне тяжелым, передает со ссылкой на информацию представителя Минздрава Азербайджана РИА Новости.

Ранее "Кавказский узел" писал, что1 июня в Азербайджане после столкновения с "КамАЗом" съехал с дороги и перевернулся автобус, в котором ехали 54 пассажира - грузинские школьники с родителями. Пострадали 20 детей и 10 взрослых, при этом госпитализация понадобилась лишь одному - водителю автобуса.