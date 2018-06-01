01 июня 2018, 19:24

30 жителей Грузии пострадали в ДТП с автобусом близ Баку

Автобус с грузинскими школьниками и их родителями перевернулся сегодня на трассе в Азербайджане. Пострадали 20 детей и 10 взрослых.

Автобус с 54 пассажирами съехал с дороги и перевернулся после столкновения с "КамАЗом".

Школьники из грузинского города Гори в сопровождении родителей ехали на экскурсию в Баку, информирует "Sputnik Азербайджан".

19 из пострадавших поступили в Ширванскую центральную районную больницу, но все они, кроме водителя, уже выписаны, сообщила представитель Минздрава Азербайджана Сафайя Ахмедова.

"В медицинском учреждении остается лишь один человек, водитель, который получил травму ноги. Его лечение продолжается", - сказала она. По словам Ахмедовой, больница выделила автобус, который доставит пострадавших в Грузию, информирует Report.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 марта не менее 15 школьников пострадали в результате аварии с микроавтобусом, перевозивших их на выпускные экзамены в Азербайджане. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Примечание:

"Авария на уличных гонках привела к аресту внука вице-премьера Азербайджана", "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "10 пассажирок автобуса госпитализированы в Азербайджане после ДТП".

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