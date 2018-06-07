Сочинские дольщики попросили о помощи Путина

07 июня 2018, 06:00

Дольщики жилищного комплекса "Полтава" после встречи с мэром Сочи, который отказался пойти им на уступки, направили обращение Владимиру Путину. Владельцы квартир в ЖК "Полтава" попросили помочь им узаконить самострой.

Сообщение о том, что дом ЖК "Полтава" в Сочи признан самостроем и подлежит сносу, поступило 6 июня смс-сервис "Кавказского узла". "Семиэтажный дом построен, заселен, люди живут три года", - написали авторы сообщения.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня в сочинском "Гайд-парке" в Хосте состоялся митинг дольщиков, на который собрались более ста представителей 30 жилищных комплексов. В числе участников акции были дольщики ЖК "Полтава". Активисты приняли резолюцию, в которой попросили вмешаться в ситуацию президента России.

На следующий день после митинга мэр и прокурор Сочи встретились с дольщиками ЖК "Полтава", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дольщик Максим Посаженников. "Круглый стол был проведен 4 июня... но ничего нового мы там не услышали", - пояснил он.

Участниками долевого строительства дома на улице Полтавская являются более 70 семей. Жилье было достроено, когда чиновники объявили его самостроем, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель ЖК "Полтава" Ольга Рудюк.

Рудюк пояснила, что купила квартиру в этом доме в 2014 году. К этому времени семиэтажный дом был построен и заселен, а в 2015 году был узаконен через суд. Но мэрия подала апелляцию на решение суда и в том же году вышестоящая инстанция постановила снести многоэтажку. Застройщик, который продал им квартиры, впоследствии был осужден за мошенничество. Она рассказала, что была в числе признанных потерпевшими по этому делу.

"Если бы нам сказали, что в Сочи строится незаконное жилье, то мы бы сюда деньги не вкладывали", - отметила она.

По ее словам, в доме живут маленькие дети, инвалиды, пожилые люди. Однако в здании нет отопления, на весь дом подается всего 15 кВт электроэнергии из-за наложенного ареста.

Ранее чиновниками мэрии "были даны общие рекомендации, после признания всех граждан потерпевшими создать жилищно-строительный кооператив… Мэром было обещано снятие ареста с земли и передача ее жилищно-строительный кооператив… Но на заседании мэр отказался публично от своих обещаний", - рассказала Рудюк.

"Договоры аренды, а также купли-продажи указанного земельного участка департаментом имущественных отношений администрации города Сочи не заключались… Администрацией города Сочи разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке не выдавалось", - говорится в ответе на обращение дольщиков, подписанном заместителем директора департамента по строительству Михаилом Неудачным (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В документе также говорится, что 7 мая администрацией города Сочи проведена встреча с представителями инициативной группы дольщиков, на которой обсуждалась возможность передачи "земельного участка кооперативу "Полтава" и дальнейший выход на заключение мирового соглашения в части отмены судебного решения о сносе объекта".

Жилищно-строительный кооператив по совету чиновника был создан, но со стороны мэрии обещанных шагов так и не последовало, рассказала Рудюк.

"С 2015 года мы обиваем пороги госструктур, получали длительное время отписки и отказы, последние шесть-семь месяцев администрация начала вести диалог, но фактически, кроме проведения круглых столов, в ответ на митинги не делает ничего", - рассказал Посаженников.

Дольщики обратились с жалобой на действия мэра к Путину. "Надеемся, что это поможет узаконить самострой", - сказала Рудюк.

В справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" "Кавказский узел" собранл советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.