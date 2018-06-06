Житель Грузии освобожден из изолятора в Цхинвале

06 июня 2018, 19:36

Грузинский пастух Теймураз Дудашвили, задержанный на границе с Южной Осетией 5 июня, вернулся домой.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня СГБ Грузии заявило о задержании российскими пограничниками двух жителей Грузии - священника из села Дирби и пастуха из Горийского района. Священник был освобожден в тот же день.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, 58-летнего Теймураза Дудашвили освободили из изолятора в Цхинвале и передали грузинской стороне, сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Передача Дудашвили произошла сегодня вечером в селе Эргнети. После этого он был опрошен в отделении полиции в Гори, информируют "Новости-Грузия".

Дудашвили по национальности осетин, он с трудом владеет грузинским языком, сообщила на своем сайте грузинская служба "Радио Свобода".

На официальной странице КГБ Южной Осетии в соцсети Facebook по состоянию на 19.30 мск нет информации об этих задержаниях.

Напомним, что Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".