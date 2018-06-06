Граница Южной Осетии и Грузии. Фото © Sputnik / Ада Багиан https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170511/4135095.html

06 июня 2018, 19:36

Житель Грузии освобожден из изолятора в Цхинвале

Грузинский пастух Теймураз Дудашвили, задержанный на границе с Южной Осетией 5 июня, вернулся домой.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня СГБ Грузии заявило о задержании российскими пограничниками двух жителей Грузии - священника из села Дирби и пастуха из Горийского района. Священник был освобожден в тот же день.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, 58-летнего Теймураза Дудашвили освободили из изолятора в Цхинвале и передали грузинской стороне, сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Передача Дудашвили произошла сегодня вечером в селе Эргнети. После этого он был опрошен в отделении полиции в Гори, информируют "Новости-Грузия".

Дудашвили по национальности осетин, он с трудом владеет грузинским языком, сообщила на своем сайте грузинская служба "Радио Свобода".

На официальной странице КГБ Южной Осетии в соцсети Facebook по состоянию на 19.30 мск нет информации об этих задержаниях.

Напомним, что Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Примечание:

"Цхинвали передал Тбилиси пятерых задержанных граждан Грузии", "В январе в Южной Осетии российские пограничники задержали более 15 человек", "Власти Грузии и Южной Осетии обменялись заключенными".

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