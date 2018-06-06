Житель Кабардино-Балкарии осужден за пособничество боевикам

06 июня 2018, 17:59

Суд в Нальчике приговорил к двум с половиной годам колонии по обвинению в помощи боевикам Мурата Аттоева, заявлявшего о пытках.

Как сообщал “Кавказский узел”, Мурата Аттоева задержали 22 ноября 2016 года в курортной зоне Нальчика. Находясь в СИЗО, Аттоев заявил, что при задержании силовики подбросили ему наркотики и под пытками заставили оклеветать себя.

По данным следствия, Аттоев покупал боевикам "Исламского государства"* еду и перевозил их на своей машине, являясь приверженцем экстремистско-религиозного течения, со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Кабардино-Балкарии сообщил сегодня "Интерфакс".

Нальчикский городской суд признал Аттоева виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч. 2 ст. 228 (незаконном обороте наркотиков) УК России. Он осужден на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, передает информацию регионального главка ФСБ РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвокатов Мурата Аттоева относительно приговора.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.