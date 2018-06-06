06 июня 2018, 17:59

Житель Кабардино-Балкарии осужден за пособничество боевикам

Суд в Нальчике приговорил к двум с половиной годам колонии по обвинению в помощи боевикам Мурата Аттоева, заявлявшего о пытках.

Как сообщал “Кавказский узел”, Мурата Аттоева задержали 22 ноября 2016 года в курортной зоне Нальчика. Находясь в СИЗО, Аттоев заявил, что при задержании силовики подбросили ему наркотики и под пытками заставили оклеветать себя.

По данным следствия, Аттоев покупал боевикам "Исламского государства"* еду и перевозил их на своей машине, являясь приверженцем экстремистско-религиозного течения, со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Кабардино-Балкарии сообщил сегодня "Интерфакс".

Нальчикский городской суд признал Аттоева виновным по  ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч. 2 ст. 228 (незаконном обороте наркотиков) УК России. Он осужден на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, передает информацию регионального главка ФСБ РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвокатов Мурата Аттоева относительно приговора.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику спецопераций, терактов и других инцидентов. Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии", "Силовики установили личности подозреваемых в убийстве полицейских в Кабардино-Балкарии", "МВД назвало имена погибших в Кабардино-Балкарии полицейских".

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