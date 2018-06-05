Режим ЧС введен в четырех районах Дагестана из-за нашествия саранчи

05 июня 2018, 19:53

На территории Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации по причине массового распространения саранчи. Вредитель заселил в республике 145 тысяч гектаров полей.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая саранча, по данным Минсельхоза Дагестана, была обнаружена на площади более 100 тысяч гектаров. В Ногайском районе сложилась наиболее критичная ситуация. Уже к 23 мая там был введен режим чрезвычайной ситуации, к борьбе с саранчой привлечены местные жители.

Указом врио главы Дагестана Владимира Васильева режим ЧС вводится в Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах республики. Документ был опубликован сегодня на сайте дагестанского правительства.

"На сегодняшний день 145 тыс. га сельхозугодий заселено саранчой", - сообщили в Минсельхозе республики. В борьбе с вредителями используется самолет малой авиации, передает данные ведомства "Интерфакс".