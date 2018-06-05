Горняки с шахты "Восточная" присоединились к пикетчикам "Кингкоула"

05 июня 2018, 06:36

На пикете в Гуково к бывшим работникам обанкротившегося предприятия "Кингкоул" присоединились представители шахты "Восточная". В акции приняли участие 62 человека. Протестующие потребовали от властей региона выплатить долги по зарплате за счет средств резервного фонда и попросили генпрокурора вмешаться в ситуацию.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года выходят на пикеты в Гуково, добиваясь выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. В связи с чемпионатом мира по футболу власти Гуково попросили их сократить количество пикетов до одного в неделю и шахтеры согласились на это предложение. В пикете 30 мая участвовали 72 человека.

4 июня в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собрались на пикет 62 горняка. На этот раз к бывшим работникам обанкротившегося предприятия "Кингкоул" присоединились представители шахты "Восточная", передает корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие, как и прежде, потребовали полного погашения задолженности по заработной плате, социальным выплатам и решения вопроса с пайковым углем. На пикете шахтеры в индивидуальном порядке писали заявления на имя губернатора с просьбой об оказании материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства региона.

Каждый написавший заявление в адрес губернатора указывал свою сумму долга, пояснила "Кавказскому узлу" член инициативной группы горняков Татьяна Авачёва.

По данным прокуратуры региона, согласно положению о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 36, средства резервного фонда могут быть использованы на финансирование разовой материальной помощи гражданам, которые для этого вправе самостоятельно обратиться с мотивированным обращением о предоставлении такой помощи.

Однако ведомство указало, что общая сумма долга по зарплате, заявленная горняками, завышена. "Согласно представленным в прокуратуру данным, задолженность по заработной плате на сегодняшний день имеется в 6 предприятиях "Кингкоула", зарегистрированных на территории Ростовской области, в общей сумме 36 миллионов рублей. Приведенные вами в обращениях сведения о размере оставшейся задолженности (374 миллиона рублей) документально не подтвердились", - говорится в ответе прокуратуры Ростовской области на обращения горняков, датированном 21 мая 2018 года. Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Авачевой, 4 июня на пикете шахтёры подписали заявление на генпрокурора Юрия Чайки, в котором просят его провести проверку и обязать власти решить вопрос с выплатой долгов. "Прокуратура РО в своей отписке от 21.05.2018... о нашей задолженности 374 миллиона рублей сообщает, что задолженность документально не подтвердилась... А у нас на руках имеются решения судов и другие документы, подтверждающие задолженность", - написали авторы обращения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В июле 2017 года гуковские шахтеры объявили голодовку протеста, заявив о задолженности в 374 миллиона рублей, отмечается в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".

Кроме того, шахтеры на пикете записали третье видеообращение для прямой линии Владимира Путина, которая состоится 7 июня.

Все три ролика отправлены в центр обработки обращений, сообщила "Кавказскому узлу" член инициативной группы горняков Ирина Литвинова.

По ее словам, шахтеры ждут, что их вопрос о выплате задолженности, дойдет до президента. "В 2017 мы также отправляли видеообращение и звонили на прямую линию, тогда наш вопрос не поднимался, возможно, прорвёмся в этот раз", - сказала Литвинова.

Андрей Сизых, который проработал 32 года на шахте "Замчаловская" машинистом электровоза, пригласил корреспондента "Кавказского узла" посетить его жилье. Живет Андрей на окраине Гуково в поселке "Алмазном" в бараке, построенном, с его слов, ещё в 1950-х годах.

"Живу на пенсию, которой не хватает, с удовольствием пошёл бы поработать, но работу найти трудно, особенно в моём возрасте. Посадил картошку, зелень, выживаю за счёт огорода. Должны мне ещё 110 тысяч рублей, 77 тысяч отдали. Когда отдадут оставшийся долг, смогу сделать ремонт и раздать долги, которые накопились", - сказал Сизых.

По его словам, также в течение двух лет он не получал пайковый уголь, но надеется, что этот вопрос будет решен.

У Андрея двое детей, один взрослый и живёт отдельно, второй - несовершеннолетний. По его словам, из-за проблем с отоплением ребёнок зимой часто болел, поэтому в основном мальчик живёт со своей мамой, с которой Сизых в разводе.

"Уголь стоит 7-8 тысяч рублей, на зиму нужно минимум 4 тонны. Эту зиму покупал 2 тонны и 2 тонны выдали гуманитарного угля. Зимой были проблемы с отоплением, временами приходилось уходить жить к знакомым. Из-за этого дом остужался, и к весне от стен отошли обои. Сейчас я начал сбор дров заранее", - сказал бывший работник шахты.

Следующий пикет в Гуково намечен на 13 июня, который согласован с местной администраций, сообщили его организаторы.

Комментариями властей региона по поводу заявлений шахтеров о выплатах материальной помощи из средств резервного фонда, а также представителей Генпрокуратуры России относительно обращения горняков "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о протестах шахтеров собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".