Охранники армянского завода "Наирит" пригрозили руководству забастовкой

04 июня 2018, 15:34

Сотрудники службы безопасности химзавода "Наирит" сегодня в ходе акции протеста анонсировали забастовку, если руководство предприятия не погасит пятимесячную задолженность по зарплате.

Как писал "Кавказский узел", завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции с требованием восстановить работу завода.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Завод "Наирит" (Армения)".

Сегодня перед центральным входом на предприятие прошла акция протеста сотрудников службы безопасности "Наирита", заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава профсоюза химического предприятия Грач Тадевосян.



"В акции приняли участие около 80 человек. Работники пригрозили забастовкой, если руководство не погасит долги. От каждой смены на работе останется один сотрудник, чтобы завод не остался полностью без охраны", - подчеркнул Тадевосян.

По его словам, 116 сотрудникам службы безопасности химзавода не выдавали зарплату с января текущего года, и общая задолженность с учетом средней зарплаты 70-80 тысяч драмов (145-165 долларов) составляет около 40 миллионов драмов (около 83 тысяч долларов).

Глава профсоюза добавил, что с протестующими встретился врио директора "Наирита" Григорий Маргарян. "Директор рассказал, что около трех недель назад группу работников предприятия принял глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян. МЧС и Минэнерго было поручено изучить проблему долгов и представить правительству предложения. Этот срок истекает через два дня, и сотрудники решили подождать. Если ответа не будет, акции протеста будут продолжены", - пояснил Грач Тадевосян.

Напомним, что 30 мая министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян заявил о приостановке торгов по продаже имущества химкомбината "Наирит", так как инвесторы из Европы и США решили изучить его возможности.