Надпись на футболке бывшего работника каучукового предприятия: "Погашение долгов сотрудникам "Наирит" Фото Тиграна Петросяна для "Кавказскогоузла"

30 мая 2018, 11:26

Инвесторы проявили интерес к армянскому заводу "Наирит"

Банкротство химкомбината "Наирит" приостановлено, так как инвесторы из Европы и США решили изучить его возможности, сообщил сегодня министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

Как писал "Кавказский узел", завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции с требованием восстановить работу завода.

Предприятие уже признано банкротом, что, по мнению рабочих, может отпугнуть потенциальных инвесторов. Также бывшие сотрудники завода заявляют об опасности чрезвычайных ситуаций в результате его простаивания.

Инвесторы из Европы и США готовы сами составить на заводе "Наирит" технико-экономическую смету, чтобы понять, за какие деньги предприятие можно вернуть к жизни, заявил сегодня в парламенте Артур Григорян.

"Сейчас имущество завода распродают по банкротству, но государство договорилось хотя бы временно остановить торги, пока не приедут инвесторы", - рассказал Артур Григорян, слова которого приводит «Sputnik-Армения». 

Министр отметил, что в ближайшее время будет проведена встреча с инвесторами, о результатах которой будет сообщено дополнительно, передает «АРКА».

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Завод "Наирит" (Армения)".

Примечание:

"Пожар на "Наирите" потушен", "Минздрав призвал жителей Еревана избегать нахождения вблизи завода «Наирит»", "Работники "Наирита" пригрозили властям Армении забастовкой".

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