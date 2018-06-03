Пистолет. Фото: Денис Яковлев / Югополис

03 июня 2018, 22:22

Замглавы федерации дзюдо Грузии арестован после драки со стрельбой

Тбилисский городской суд постановил заключить под стражу вице-президента Федерации дзюдо Грузии Ломера Жоржолиани, задержанного после драки с участниками забастовки против его начальника.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 1 июня противостояние сторонников и противников президента федерации дзюдо переросло в драку со стрельбой. Один из дзюдоистов был ранен, стрелявший задержан.

Вице-президент Национальной федерации дзюдо Грузии Ломер Жоржолиани, задержанный 1 июня, арестован сегодня по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. сообщают "Новости-Грузия".

Предварительное судебное слушание по делу о драке назначено на 25 июля, информирует "Первый канал" грузинского телевидения.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Жоржолиани или его представителей относительно решения суда и позиции следствия.

Конфликт между президентом Федерации дзюдо Грузии и спортсменами-дзюдоистами вспыхнул после чемпионата Европы-2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля, где впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены не получили ни одной медали. 30 апреля весь тренерский штаб национальной сборной Грузии по дзюдо был отправлен в отставку. Недовольные отставкой тренеров спортсмены, которые выдвинули и другие претензии к главе федерации дзюдо Давиду Кевхишвили, объявили забастовку с требованием его отставки. После того как 2 июня к ним присоединилась и молодежная сборная по дзюдо, Кевхишвили покинул свой пост.

Примечание:

"Пять медалей международного турнира выиграли дзюдоисты из стран Южного Кавказа", "Грузинский сумоист выиграл турнир на Кубок императора Японии", "Грузинский дзюдоист выиграл чемпионат Европы".

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