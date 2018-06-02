15 человек задержаны по делу о драке в Степанакерте

02 июня 2018, 22:31

Генпрокуратура Нагорного Карабаха возбудила уголовное дело по факту инцидента с силовиками в Степанакерте. Участники акции протеста согласились разойтись по домам, но заявили, что требования об отставках остаются в силе.

Как писал "Кавказский узел", около 500 человек собрались сегодня в Степанакерте на акцию протеста против избиения двух местных жителей спецназовцами. Согласно информации, которая распространилась в социальных сетях, бойцы спецназа вмешались в потасовку между двумя мужчинами 1 июня и избили их. Участники митинга потребовали ареста спецназовцев и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. Сегодня днем состоялись переговоры группы протестующих и президента Бако Саакяна.

Протестующие в Степанакерте приняли решение разойтись по домам и собраться на акцию снова в 09.30 мск 3 июня, если требования об отставке руководителей силовых структур не будут выполнены, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие требуют отставки генпрокурора Артура Мосияна, главы полиции Камо Агаджаняна и начальника СНБ Аршавира Гарамяна.

Участник акции, житель Степанакерта Давид Симонян заявил, что требования протестующих об отставке не изменятся.

"Если не могут соблюдать закон и использовать свои должностные обязанности в рамках закона, они должны быть уволены. Мы требуем справедливости, нам нужен закон", - сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".

Виновные непременно должны понести наказание, подчеркнул участник акции Ваграм Овсепян. "Если сейчас не призовут к ответственности, то те, кто придет завтра, будут опять так же поступать, зная, что останутся безнаказанными", - считает молодой человек.

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян принял сегодня группу демонстрантов, обсудил с ними касающиеся инцидента вопросы. Он заверил, что "будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке", говорится в сообщении пресс-службы президента Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что "ведется объективное расследование по делу о драке в Степанакерте накануне, виновные понесут наказание вне зависимости от занимаемой должности и сферы работы".

Источник в полиции сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "по факту драки в отделение доставлены 15 человек". Генпрокуратура Нагорного Карабаха в свою очередь заявила сегодня вечером о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". По информации ведомства, вечером 1 июня на улице Баграмяна в Степанакерте произошла ссора и драка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и пятью мужчинами с другой. Двое из пятерых мужчин являются сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ), указывается в сообщении.

"Расследование продолжается, произведены аресты", - сообщила Генпрокуратура, не уточняя число арестованных.