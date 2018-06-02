Участники митинга в Магасе потребовали прямых выборов главы республики

02 июня 2018, 17:08

Порядка 500 человек вышли на митинг в Магасе, требуя прямых выборов главы республики. К протестующим вышел спикер парламента Ингушетии, которому активисты передали свои требования.

Организаторами митинга выступили члены Совета тейпов ингушского народа. Они пытались согласовать проведение акции с властями, предлагая три места для митинга, но получили отказы на несколько заявок и решили проводить акцию без согласования. Силовики предупреждали организаторов митинга о недопустимости экстремистских высказываний, но единственное требование митинга - возвращение прямых выборов главы Ингушетии - связано с конституционным правом, указал один из организаторов митинга, сопредседатель РОД «Мехк-Кхел» Муса Албогачиев корреспонденту "Кавказского узла".

«Приезжали сотрудники центра «Э» и вручали письменное предупреждение о недопустимости противозаконных, экстремистских высказываний. Звонили и сотрудники других ведомств. Мы согласны с законными требованиями органов и не собираемся ничего экстремистского высказывать, только в рамках Конституции. Митинг будет проведен», - сообщил Албогачиев.

Сегодняшняя акция продолжалась около полутора часов, на ней присутствовали порядка 300-500 человек. На запланированное место акции, площадь у Башни Согласия, активистам попасть не удалось, так как там проходил детский праздник, поэтому митингующие собрались у строящейся Соборной мечети в Магасе, а затем пошли к зданию республиканского парламента, сообщило со ссылкой на председателя исполкома Ингушского национального конгресса Дауда Гаракоева издание "Кавказ.Реалии".

Организаторы акции настаивают на том, чтобы глава республики был избран, а не переназначен, подчеркну Гаракоев.

Выборы главы Ингушетии пройдут в сентябре 2018 года. 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

Участники акции держали небольшие плакаты с лозунгами. "Президента России выбирать имеем право, а главу Ингушетии – нет. Почему?", - было написано на одном из плакатов. Возврат прямых выборов в республику было единственным требованием активистов, по итогам акции была подписана резолюция, уточнило издание со слов главы регионального отделения "Интернациональной партии России" Микаила Хучиева.

Еще перед началом акции в городе были усилены меры безопасности, к месту митинга стянули большое количество правоохранителей, а мобильный интернет отключили, уточняется со ссылкой на участников митинга в публикации сообщества The Magas Times.

"Подступы к зданию парламента перекрыли. К людям вышел спикер парламента Зелимхан Евлоев, до этого с людьми также общался мэр города Магас Беслан Цечоев. Организаторы митинга заявили, что возврат прямых выборов необходим, и если Евкуров желает пойти на следующий срок, то может свободно принять участие в прямых выборах. После диалога с властью люди разошлись, все обошлось без жертв и разгона", - говорится в публикации на странице The Magas Times в Facebook.

Один из организаторов митинга Батыр Богатырев опубликовал видео с акции на своем канале в YouTube. "Это первый случай за последние десять лет, когда власти пришлось считаться с общественным мнением по чрезвычайно наболевшему вопросу", - написал он в комментарии к видео.

На видео видно, как участники акции ведут переговоры с полковником полиции. Они просят передать спикеру парламента, что хотят с ним встретиться и сотрудник МВД соглашается исполнить их просьбу. После этого к митингующим выходит Зелимхан Евлоев и общается с ними на ингушском языке.

27 мая муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе. Отрешение человека от общины равносильно бойкоту и подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в его погребальных, свадебных и других мероприятиях. Отрешение Евкурова от общины - политический акт перед выборами главы Ингушетии, указал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Сам Евкуров Евкуров 30 мая обратился к муфтияту с призывом проявлять миролюбие в священный месяц Рамадан и устроил прием с ифтаром (разговением), на котором присутствовали старейшины и алимы.



Накануне акции организатор митинга Муса Албогачиев подчеркивал, что муфтият, объявивший в конце мая об отрешении Юнус-Бека Евкурова от общины, не имеет никакого отношения к митингу.

"Разговоры о том, что за этим стоит муфтият, неправда. Они могут поддержать этот митинг как граждане. Сам я не сторонник муфтията, тем не менее, они тоже могут требовать соблюдения конституционных прав. Глава должен избираться народом, Евкуров сам в 2013 году высказывался, что два срока достаточно. Он постоянно говорит, что его команда добилась больших результатов, но раз ты так уверен, что есть у тебя такие успехи и народ тебя поддержит, то выдвини свою кандидатуру на выборы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова.