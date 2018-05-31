Евкуров после отлучения от уммы устроил ифтар для друзей и имамов

31 мая 2018, 10:58

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 30 мая обратился к муфтияту, который объявил ему бойкот, с призывом проявлять миролюбие в священный месяц Рамадан, а также устроил прием с ифтаром (разговением), на котором присутствовали старейшины и алимы.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе. Отрешение человека от общины подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в его погребальных, свадебных и других мероприятиях, пояснил ранее муфтият.

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом.

Свой призыв к «Духовному центру мусульман Ингушетии» проявлять сдержанность и миролюбие Юнус-Бек Евкуров озвучил в ходе совещания 30 мая. Он назвал заявления в свой адрес провокационными и «неспособными никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике», сообщила пресс-служба главы региона.

На совещании действия представителей «Духовного центра мусульман Ингушетии» были названы также попыткой ограничить взаимодействие власти с обществом, указано в сообщении на официальном сайте «Республика Ингушетия».

В тот же день Юнус-Бек Евкуров сообщил, что организовал прием с ифтаром и разместил видео с мероприятия на своих страницах в соцсетях.

«Традиционно в Рамадан я получаю приглашение на разговение и посещаю уважаемых людей республики. Сегодня я с удовольствием принял священнослужителей, алимов, старейшин, коллег и просто друзей у себя для проведения совместного ифтара и чтения молитв», - написал Юнус-Бек Евкуров в сообщении, сопровождающем видео в Instagram.

На видео, которое к 10.58 мск 31 мая набрало 37 696 просмотров, видно, что в молитве и ужине приняли участие несколько десятков человек. Среди них старцы в папахах.

Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды указали, что отрешение Евкурова от мусульманской общины не имеет религиозного значения. Отрешение от общины как метод порицания в современных условиях бездейственно, указали жители Ингушетии.