31 мая 2018, 10:58
Евкуров после отлучения от уммы устроил ифтар для друзей и имамов
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 30 мая обратился к муфтияту, который объявил ему бойкот, с призывом проявлять миролюбие в священный месяц Рамадан, а также устроил прием с ифтаром (разговением), на котором присутствовали старейшины и алимы.
Как писал "Кавказский узел", 27 мая муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе. Отрешение человека от общины подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в его погребальных, свадебных и других мероприятиях, пояснил ранее муфтият.
Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом.
Свой призыв к «Духовному центру мусульман Ингушетии» проявлять сдержанность и миролюбие Юнус-Бек Евкуров озвучил в ходе совещания 30 мая. Он назвал заявления в свой адрес провокационными и «неспособными никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике», сообщила пресс-служба главы региона.
На совещании действия представителей «Духовного центра мусульман Ингушетии» были названы также попыткой ограничить взаимодействие власти с обществом, указано в сообщении на официальном сайте «Республика Ингушетия».
В тот же день Юнус-Бек Евкуров сообщил, что организовал прием с ифтаром и разместил видео с мероприятия на своих страницах в соцсетях.
«Традиционно в Рамадан я получаю приглашение на разговение и посещаю уважаемых людей республики. Сегодня я с удовольствием принял священнослужителей, алимов, старейшин, коллег и просто друзей у себя для проведения совместного ифтара и чтения молитв», - написал Юнус-Бек Евкуров в сообщении, сопровождающем видео в Instagram.
На видео, которое к 10.58 мск 31 мая набрало 37 696 просмотров, видно, что в молитве и ужине приняли участие несколько десятков человек. Среди них старцы в папахах.
Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды указали, что отрешение Евкурова от мусульманской общины не имеет религиозного значения. Отрешение от общины как метод порицания в современных условиях бездейственно, указали жители Ингушетии.
Ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов заявил, что бойкот Евкурова поддержали порядка 50 наиболее активных мусульманских проповедников, что составляет от четверти до трети всех ингушских имамов.
Отрешение Евкурова от общины - политический акт перед выборами главы Ингушетии, которые пройдут осенью 2018 года, указал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. При этом 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.
В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова.