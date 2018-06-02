Жители Грозного пожаловались на рейды энергетиков по взысканию долгов

02 июня 2018, 12:11

Контролеры "Чеченэнерго", которые ходят по домам, нередко ведут себя грубо, а иногда требуют оплатить электричество даже за текущий месяц, рассказали грозненцы. По данным мэрии Грозного, за два дня рейдов взыскано около 400 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники "Чеченэнерго" провели 14 мая в Грозном масштабные рейды по сбору задолженностей за электроэнергию, рассказал представитель компании. Проверяющие требовали немедленной оплаты долгов и угрожали арестом имущества, посетовали горожане.

Сотрудники бюджетных организаций Чечни заявили ранее о получении требований предоставить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги. По их словам, отсутствие справки грозит невыплатой зарплаты и увольнением.

30 и 31 мая чеченские энергетики снова провели в Грозном рейды по взысканию долгов за электроэнергию, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"К нам контролеры пришли вечером в среду, потребовали оплатить долг за три последних месяца. Задолженность накопилась, потому что практически вся пенсия у меня ушла на лекарства и продукты питания. Я сказала, что погашаю долг по частям, по мере получения пенсии, и пока не могу рассчитаться. Тогда один из них заявил мне, что надо было платить за коммунальные услуги, а не делать ремонт. Это мне сын поменял двери и уложил ламинат на пол. С ними был какой-то человек с камерой, который снимал наш разговор на камеру. Хорошо, что подъехал сын и потребовал прекратить съемку. Он оплатил им часть суммы, и они перешли в другой подъезд", - рассказала жительница Грозного Лейла.

Другой местный житель, Расул, утверждает, что своевременно оплачивает коммунальные услуги, но коммунальщики все равно заявили ему о наличии задолженности. "Вчера пришли два каких-то парня с бумагами. Сказали, что собирают долги за электричество. и объявили, что у меня задолженность. На вопрос о том, о какой задолженности идет речь, мне заявили, что я не оплатил за май месяц. Деньги я им не отдал, пояснив, что стабильно плачу за каждый прошедший месяц до 15 числа следующего. Кроме того, я им заявил, что ходить по дворам и требовать оплату за коммунальные услуги они могут, если я не платил больше двух месяцев подряд, а не когда им вздумается. В ответ на это контролеры сказали, что выполняют распоряжение своего начальства, и ушли", - рассказал мужчина.

Грозненец Заур пожаловался на раздражающее поведение контролеров. "Такое впечатление, что им просто нравится доставлять неприятности другим. Хотя в большинстве своем это нормальные люди, которые просто выполняют свою работу", - отметил он.

35% грозненцев являются злостными неплательщиками

Вопросами сбора коммунальных платежей с населения занимаются специальные штабы, созданные во всех четырех районах Грозного 21 апреля. В их состав, помимо непосредственно коммунальщиков, входят представители Минтруда, республиканского центра субсидий и сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Грозного.

"Такие штабы существовали в 2017 году, и они показали свою эффективность при решении вопросов, касающихся сборов коммунальных платежей с недобросовестных потребителей. Сейчас они снова восстановлены и проводят соответствующую работу, поскольку платежная дисциплина населения, как показывает практика, опять начала снижаться, а задолженность по ЖКУ превысила 100 миллионов рублей", - сказал сотрудник мэрии.

По его словам, за два дня рейдов с недобросовестных потребителей взыскано более 400 тысяч рублей. Чиновник отметил, что принудительное взыскание долгов по ЖКУ касается в первую очередь злостных неплательщиков. По его словам, среди общего числа абонентов их около 35%.

Крупных должников отключают от электроснабжения

Задолженность абонентов в Грозном за потребленную электроэнергию на сегодняшний день составляет около 25 миллионов рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании "Чеченэнерго".

"Мы работаем с теми должниками, кто не производил оплату по два месяца и дольше. Есть такие абоненты, которые задолжали и 30 000, и 60 000, и даже более 100 тысяч рублей. При этом многие из них просто не открывают контролерам двери. В отношении подобных «уклонистов» применяется такая мера, как лишение дальнейшего предоставления услуг, то есть отрезаем линию", - сказал представитель "Чеченэнерго".

По его словам, контролеры стараются идти навстречу должникам. "Мы даем возможность потребителю погашать задолженность по частям, заключаем соглашения о реструктуризации долга - в общем, как можем, идем людям навстречу. Тем не менее, все еще находятся те, кто упорно не платит за предоставленные услуги, создавая проблемы и себе, и нам", - отметил представитель компании.