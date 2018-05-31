31 мая 2018, 19:15

Житель Дагестана осужден за создание ячейки "Нурджулар"*

Избербашский городской суд приговорил к восьми годам колонии Ильгара Алиева, признав его организатором ячейки организации "Нурджулар", которая запрещена в России как террористическая, сообщил сегодня источник в силовых структурах.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2017 года правоохранители задержали в Избербаше 30-летнего местного жителя, подозреваемого в проведении занятий по изучению литературы организации "Нурджулар"*.

Горсуд в Избербаше приговорил Ильгара Алиева к восьми годам колонии общего режима по статье об организации деятельности экстремистской организации, сообщил сегодня "Интерфаксу" информированный источник.

"Осужденный Алиев создал в Дагестане ячейку запрещенной в России террористической организации "Нурджулар". Он активно вовлекал в эту организацию молодых людей", - приводит слова источника "Интерфакс".

Ильгара Алиева, признанного виновным в организации ячейки "Нурджулар"*, задержали в Избербаше в апреле 2017 года, со сылкой на источник в силовых структурах республики информирует сегодня РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда. На сайте Избербашского городского суда по состоянию на 19:14 мск 31 мая нет информации об этом приговоре.

7 ноября 2017 года три организатора "домашних медресе" "Нурджулар"* в Дагестане - Зиявдин Дапаев, Сухраб и Артур Калтуевы - были приговорены к заключению в колонии на срок от трех до четырех лет. Правозащитный центр "Мемориал" назвал их политзаключенными, поскольку им вменяется исключительно участие в религиозных собраниях, беседы с другими мусульманами, хранение и распространение книг турецкого богослова Саида Нурси.

После смерти турецкого просветителя, мыслителя, философа и политика Саида Нурси (1878-1960) его последователи образовали движение "Нурджулар"*. Оно ведет просветительскую деятельность в исламском мире, пропагандируя идеи Нурси, заключенные в 14 томах его сочинений под общим названием "Рисале-и-Нур" ("Письма света"). Книги Нурси вошли в общероссийский список печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими.

* организация признана экстремистской и запрещена в России решением Верховного суда от 10 апреля 2008 года.

Примечание:

"Махачкалинец обвинен в причастности к "Хизб ут-Тахрир"*", "Защита обжаловала приговор имаму Велитову", "ПЦ "Мемориал" признал Зимовца политзаключенным".

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