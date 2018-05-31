Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к сирийским боевикам

31 мая 2018, 16:20

25-летняя жительница Ингушетии подозревается в том, что вступила в ряды террористической организации в Сирии и оказывает медпомощь ее участникам, а также стирает, готовит и убирает для них, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, в апреле 2014 года подозреваемая выехала в Турцию, а оттуда в июле 2015 года - в Сирию, где добровольно вступила в вооруженную организацию, признанную в России террористической. "Она выполняет функции по оказанию медицинской помощи членам террористической организации, приготовлению им пищи, ремонту и стирке их обмундирования, а также уборке помещений", - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал об участии жителей Ингушетии в сирийском конфликте на стороне боевиков. По данным МВД республики на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к запрещенной в России судом террористической организации "Исламской государство", четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину. В мае 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что к мирной жизни вернулись пятеро из семи жителей республики.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.