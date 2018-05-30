30 мая 2018, 22:30

Многодетная семья добилась отмены решения по делу о получении жилья в Сочи

Кассационный суд отменил решение, позволявшее мэрии Сочи обеспечить ребенка-инвалида жильем отдельно от его семьи.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2017 года суд в Сочи, заняв сторону мэрии, обязал городские власти обеспечить 12-летнего инвалида квартирой, не предоставив при этом жилья другим членам семьи. Многодетная мать обжаловала это решение, заявив, что мальчик не может проживать один. 30 ноября 2017 года Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

В 2015 году суд в Сочи по иску прокурора города в интересах многодетной семьи Иванковых, проживающей в жилье площадью 13 квадратных метров, обязал чиновников учесть эту семью как внеочередников на жилье. В мае 2016 года суд обязал мэрию предоставить семье жилье, однако это решение отменил Верховный суд России. Сообщение о том, что суд лишил многодетную семью из Сочи,  которой воспитывается ребенок-инвалид, права на внеочередное жилье, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "Мы многодетная семья, имеющая ребёнка-инвалида. Верховный суд лишил нас права на внеочередное жильё по жалобе администрации г. Сочи", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" предоставил адвоката членам семьи после их обращения на юридический онлайн-сервис.

Сегодня на суде присутствовали многодетная мать Наталья Иванкова, предоставленный семье по соглашению с "Кавказским узлом" адвокат Михаил Охрименко, представители прокуратуры края и мэрии Сочи, передает корреспондент "Кавказского узла". Суд под председательством Александра Чернова отменил решение, позволявшее мэрии предоставить квартиру 12-летнему ребенку-инвалиду отдельно от его семьи, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Мы очень рады решению суда отменить решение, которым нашу семью хотели разлучить. Очень надеемся, что, наконец, суд примет законное решение для воссоединения нашей семьи под одной крышей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Иванкова.

"Мотивированное решение кассационной инстанции вместе с делом будет отправлено в суд первой инстанции в течение месяца", - пояснили корреспонденту в канцелярии по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Примечание:

"Савельева пожаловалась в ЕСПЧ на нарушение ее прав в Сочи", "Пенсионерка умерла в Сочи, не дождавшись выплат за свою квартиру", "Чиновники в Сочи три года не исполняют решение суда о выделении квартиры матери ребенка-инвалида".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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