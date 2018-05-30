Убийство Бабченко оказалось инсценировкой

30 мая 2018, 18:40

Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано с целью задержать организаторов покушения, заявила сегодня Служба безопасности Украины.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая появилась информация о том, что российский журналист, ветеран двух чеченских войн Аркадий Бабченко застрелен в Киеве.

Автор нескольких книг о войне в Чечне Аркадий Бабченко родился в 1977 году в Москве. В 1996 году, будучи солдатом срочной службы, Бабченко попал на первую чеченскую войну, позднее участвовал во второй чеченской кампании в качестве контрактника. В качестве военного корреспондента "Новой газеты" в 2008 году побывал в зоне конфликта в Южной Осетии.

Сам журналист присутствовал сегодняшнем на брифинге СБУ в Киеве. Бабченко поблагодарил украинских силовиков, подчеркнув, что они спасли его жизнь. "Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - цитирует Бабченко "Интерфакс".

Он добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.

"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ* готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал Бабченко.

По его словам, заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе. Журналист расценил это как свидетельство причастности российских государственных служб к подготовке покушения на него.

Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

Глава СБУ Василий Грицак, который и пригласил Бабченко в студию в ходе пресс-конференции, рассказал о задержании организатора покушения на Бабченко. По словам Грицака, подозреваемый был задержан сегодня в Киеве.

«Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания», — сказал Грицак во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Громадське" на YouTube. Он добавил, что «исполнитель» убийства Бабченко был частью оперативной комбинации и будет проходить в деле как свидетель.

​По информации СБУ, для убийства Аркадия Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, поручив ему за денежное вознаграждение найти исполнителей нескольких терактов с многочисленными жертвами. Завербованный агент предложил своему знакомому, бывшему участнику военной операции украинских войск на востоке страны, убить Бабченко за 30 тысяч долларов США и передал ему половину суммы в качестве задатка вместе с подробным досье на Бабченко, полученным от российских силовиков. После убийства журналиста организатор преступления планировал покинуть Украину, приводит слова Василия Грицака Twitter Службы безопасности Украины.

Грицак добавил, что украинские силовики получили документальные свидетельства того, что организация преступления курировалась из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил в ответ на сообщения об убийстве Бабченко, что Россия непричастна к этому преступлению. Еще до того, как стало известно о том, что Бабченко жив, он назвал заявления украинской стороны о причастности России к убийству журналиста «верхом цинизма», сообщила Газета.Ru.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле опубликованы справки о первой и второй чеченских войнах.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.