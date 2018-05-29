Аркадий Бабченко жил на Украине с 2017 года. Фото с личной страницы в Facebook. https://www.facebook.com/babchenkoa

29 мая 2018, 22:36

Аркадий Бабченко убит в Киеве

Российский журналист, ветеран двух чеченских войн Аркадий Бабченко застрелен в Киеве.

Автор нескольких книг о войне в Чечне Аркадий Бабченко родился в 1977 году в Москве. В 1996 году, будучи солдатом срочной службы, Бабченко попал на первую чеченскую войну, позднее участвовал во второй чеченской кампании в качестве контрактника. В качестве военного корреспондента "Новой газеты" в 2008 году побывал в зоне конфликта в Южной Осетии.

Бабченко был застрелен на пороге своей киевской квартиры, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Антон Геращенко. 

Киллер несколько раз выстрелил Бабченко в спину, когда тот вышел из дома в магазин. Журналист умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Аркадий Бабченко жил на Украине с 2017 года. Свой выезд из России он объяснял опасениями уголовного преследования.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле опубликованы справки о первой и второй чеченских войнах.

Примечание:

"Коллеги погибших при падении самолета в Сочи подали в суд на Бабченко", ""Новая газета" рассказала о подозреваемом в покушении на Осмаева и Окуеву", "Кадыров обменялся с властями Украины обвинениями в убийстве Окуевой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 мая 2018, 22:36

29 мая 2018, 22:30

  • Верховный суд оставил в силе приговор сочинцу Магамадову

    Верховный суд России отказался удовлетворить апелляцию на приговор жителю Сочи Анзору Магамадову, приговоренному к девяти годам колонии по обвинению в попытке уехать в Сирию и присоединиться к боевикам. Суд не учел смягчающих обстоятельств в деле Магамадова, заявила его адвокат.

29 мая 2018, 21:49

29 мая 2018, 21:01

  • 1 Свидетели проигнорировали суд по делу о похищении главы Минстроя Дагестана

    Суд постановил, что дело о похищении министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова может рассматриваться в его отсутствие, поскольку он находится в розыске. Защита Магомеда Омарова, обвиняемого в организации похищения, настаивает на участии Казибекова в процессе. Десять свидетелей обвинения не пришли в суд без объяснения причин.

29 мая 2018, 20:56

  • Восемь министров назначены в Кабардино-Балкарии

    Глава Кабардино-Балкарии распорядился создать в республике министерство инфраструктуры, министерство энергетики и министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Назначены главы этих ведомств и еще пяти министерств.

Темы дня

События дня

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты