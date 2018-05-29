Аркадий Бабченко убит в Киеве

29 мая 2018, 22:36

Российский журналист, ветеран двух чеченских войн Аркадий Бабченко застрелен в Киеве.

Автор нескольких книг о войне в Чечне Аркадий Бабченко родился в 1977 году в Москве. В 1996 году, будучи солдатом срочной службы, Бабченко попал на первую чеченскую войну, позднее участвовал во второй чеченской кампании в качестве контрактника. В качестве военного корреспондента "Новой газеты" в 2008 году побывал в зоне конфликта в Южной Осетии.

Бабченко был застрелен на пороге своей киевской квартиры, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Антон Геращенко.

Киллер несколько раз выстрелил Бабченко в спину, когда тот вышел из дома в магазин. Журналист умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Аркадий Бабченко жил на Украине с 2017 года. Свой выезд из России он объяснял опасениями уголовного преследования.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле опубликованы справки о первой и второй чеченских войнах.

