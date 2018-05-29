Восемь министров назначены в Кабардино-Балкарии

29 мая 2018, 20:56

Глава Кабардино-Балкарии распорядился создать в республике министерство инфраструктуры, министерство энергетики и министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Назачены главы этих ведомств и еще пяти министерств.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Таймураз Ахохов был освобожден от должности вице-премьера и назначен и.о. мэра Нальчика, а Арсен Алакаев, оставив пост мэра столицы республики, в тот же день стал исполняющим обязанности зампредседателя правительства и министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии. 3 апреля Асланбек Хуштов был освобожден от должности министра спорта Кабардино-Балкарии, исполняющим его обязанности стал замминистра Заур Хежев. 9 апреля первым зампредом правительства Кабардино-Балкарии был назначен бывший руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Мурат Керефов, четыре года назад возглавлявший Минфин республики.

Претендовать на ответственные посты в республике могут только люди, приближенные к главе региона, пояснил социолог Денис Соколов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты заявили, что рокировка Ахохова с Алакаевым указала на нехватку надежных кадров. Возвращение Мурата Керефова в правительство Кабардино-Балкарии показывает, что "скамейка запасных" для назначения на ведущие должности в республике очень короткая, считает председатель общественной организации Владимир Тумов. Это связано с отсутствием социальных лифтов и сложившейся в течение десятилетий "патрон-клиентских отношений" в Кабардино-Балкарии, полагает политолог Тимур Тенов.

Сегодняшним указом главы республики госкомитет по транспорту и связи преобразован в министерство инфраструктуры и цифрового развития, госкомитет по энергетике, тарифам и жилищному надзору - в министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора, а управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей - в министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей.

При этом в ведение Мининфраструктуры передана сфера жилищной политики и ЖКХ, в том числе обращение с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики преобразовано в министерство строительства и дорожного хозяйства.

Главы упраздненных комитетов и управления отправлены в отставку. Главой новообразованного Мининфраструктуры и заместителем председателя правительства стал Владимир Болотоков, главой Минэнергетики - Ирина Безникова, а руководителем Миннаца - Анзор Курашинов.

Кроме того, произошли назначения глав еще пяти министерств. Вячеслав Кунижев назначен министром строительства и дорожного хозяйства, Алим Асанов - министром труда и социальной защиты, Шамиль Ахубеков - министром промышленности и торговли, Ислам Хасанов - министром спорта. Арсен Алакаев стал исполняющим обязанности главы Минобразования, переименованного сегодня в министерство просвещения, науки и по делам молодежи.

Другими сегодяшними указами назначены два советника главы Кабардино-Балкарии - Залим-Гери Губашиев и Альберт Тюбеев. Грант Мовсисян назначен заместителем председателя правительства региона, говорится в указах, опубликованных на сайте главы Кабардино-Балкарии.