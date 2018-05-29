Полиция ограничила посещение обелиска в честь АДР. На снимке: Азер Гасымлы (слева) общается с сотрудником полиции. Баку, 28 мая 2018 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

29 мая 2018, 17:39

"Республиканская альтернатива" пожаловалась на давление после митинга в Баку

Активист партии "Республиканская альтернатива" Азер Гасымлы побывал сегодня в Генпрокуратуре и был вызван в полицию, после чего перестал выходить на связь. В партии внимание полиции к Гасымлы связали с его участием в митинге оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая в Азербайджане отмечался День Республики. В этом году, несмотря на 100-летие образования Азербайджанской демократической республики, проведение демонстраций и парадов на государственном уровне не планировалось. Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" историков, нынешние власти не уделяют должного внимания увековечению памяти основателей республики.

Сегодня Азер Гасымлы был вызван в генеральную прокуратуру. Когда он направлялся туда, ему позвонили и сказали прийти также и в Ясамальское районное управление полиции Баку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Натиг Джафарли

"В Генпрокуратуре он находился около получаса. После этого его отвезли в Ясамальское районное управление полиции в Баку. В 16.00 (15.00 мск) он вошел туда и до сих пор там. С ним никакой связи нет", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Джафарли в 16:19 мск. Он отметил, что до 17:00 (16:00 мск) Гасымлы просто не отвечал на звонки, а потом вызовы перестали доходить до него.

По мнению Джафарли, вызов Гасымлы в полицию может быть связан с акцией 28 мая в Баку по случаю 100-летия Азербайджанской демократической республики. "Это была праздничная акция, и никаких нарушений закона не было. Мы не знаем, связан ли вызов с вынесением ему предупреждения или его задержат", - отметил Джафарли.

В пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что не владеют информацией о вызове в ведомство оппозиционера. В Ясамальском РУП давать какие бы то ни было комментарии отказались.

Ранее, 28 сентября 2016 года, Гасымлы заявил, что пограничники не пропустили его в Грузию, мотивировав свои действия введением запрета на выезд активиста из страны.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Эксперты не исключили санкций против Баку после реакции СЕ на дело Ильгара Мамедова", "Натиг Джафарли пожаловался на отказ следствия вернуть ему паспорт", "Пограничники не позволили оппозиционеру Гадирли улететь из Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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