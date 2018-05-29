Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

29 мая 2018, 13:07

Сирия, Южная Осетия и Абхазия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, сообщили сегодня МИДы этих стран.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией. В конфликт вмешалась Россия. 26 августа президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Из суверенных государств независимость Абхазии и Южной Осетии, кроме России (август 2008 г.), признали Никарагуа (сентябрь 2008 г.), Венесуэла (сентябрь 2009 г.), Науру (декабрь 2009 г.), Тувалу (сентябрь 2011 г.). В мае 2011 года островное государство Вануату признало Абхазию, однако затем подписало с Тбилиси договор о признании территориальной целостности Грузии.

"Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", - говорится в сегодняшнем сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Абхазии.

О признании Сирией независимости Абхазии также сообщил министр иностранных дел страны Даур Кове. "Сирия сегодня признала Абхазию как суверенное и независимое государство! Поздравляю нас всех! Нет более прекрасного подарка в предверии 25-летия Дня победы и независимости!", - говорится в сообщении, опубликованном министром в соцсети Facebook.

"Министерство иностранных дел республики Южная Осетия, уполномоченное своим правительством, имеет честь заявить о том, что Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика (...) объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МИД Южной Осетии.

В свою очередь глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о готовности развивать тесные политические, экономические и культурные связи и выразил признательность президенту Башару Асаду за признание независимости Южной Осетии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии - продолжение необратимого процесса, начатого в 2008 году Российской Федерацией. Уверен, что установление дипотношений между странами будет полезным нашим народам", - отмечается в заявлении пресс-службы главы Южной Осетии.

Информацию о признании Южной Осетии и Абхазии опубликовал сегодня также МИД Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии подчеркнуло, что Сирийская Арабская Республика, Абхазия и Южная Осетия договорились о взаимном признании и "установлении дипотношений на уровне посольств".

Комментариев от МИД Грузии по поводу заявления о признании Сирией Абхазии и Южной Осетии пока не поступало.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими оккупированными территориями. 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией.