Суд назвал шествием возвращение астраханских активистов с акции против Путина

29 мая 2018, 15:28

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей астраханскую активистку Веру Иноземцеву, признав ее 28 мая участницей несанкционированного шествия. По словам девушки, шествия после акции "Он нам не царь" не было.

Как писал "Кавказский узел", акция противников Путина "Он нам не царь" 5 мая, перед его инаугурацией, прошла в Астрахани сначала в виде согласованного митинга, а потом в форме прогулки в направлении астраханского Кремля. Задержаны были 24 участника шествия, в том числе Вера Иноземцева.

24 мая суд оштрафовал на 10 тысяч рублей главу астраханского отделения партии "Парнас" Михаила Долиева, признав его виновным в нарушении порядка организации и проведения акции "Он вам не царь" 5 мая.

28 мая Кировский районный суд города Астрахани признала активистку Веру Иноземцеву виновной в участии в несанкционированном шествии после митинга «Он нам не царь» 5 мая и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

В суде Иноземцева представляла свои интересы сама, в зале присутствовало около десяти человек, которые поддерживали девушку, рассказала активистка о прошедшем судебном заседании корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании Вера Иноземцева заявила, что публичное мероприятие направлено на свободное выражение и формирование мнений. «Такое мероприятие было проведено в парке «Дружба», как отмечено в рапортах сотрудников (полиции). Далее все пошли по своим делам. У нас маленький город и провести свой досуг в жаркое майское воскресенье лучше всего там, где есть вода, а она у нас в изобилии на площади имени Ленина», - передала свои слова в суде Вера Иноземцева.

«Шествие - это массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам... В шествиях и маршах обычно участвуют заранее организовавшиеся люди. На суде ни один полицейский не подтвердил, что мы были именно не гуляющими людьми, а заранее сформированной и сорганизованной группой», - сказала Вера Иноземцева.

По ее словам, в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о нарушении общественного порядка и причинения какого-либо вреда, а также доказательства того, что она является организатором "изучаемого судом события".

Шествия не было, активисты просто шли в сторону центра, когда заметили, что люди куда-то бегут, и рядом стоит автозак, сообщила Вера Иноземцева. По ее словам, эту же версию подтвердил в ходе судебного заседания свидетель Артем Тербалян. Как рассказал Тербалян, к активистам подошли силовики и попросили пройти в автозак. Самого Тербаляна в отделе полиции продержали более трех часов, сообщила Вера Иноземцева.

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