24 мая 2018, 22:42

Оштрафован организатор акции "Он нам не царь" в Астрахани

Суд оштрафовал сегодня на 10 тысяч рублей главу астраханского отделения партии "Парнас" Михаила Долиева, организовавшего акцию противников Путина.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая в Астрахани прошла акция "Он нам не царь" - сначала в виде согласованного митинга, а потом в форме прогулки в направлении астраханского Кремля. Полицейские задержали 24 участника шествия. Активисты пожаловались, что при этом к ним применили силу. 6 мая суд постановил арестовать на пять суток участника акции Абудина Мустафаева, признав его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Михаил Долиев, признанный сегодня Кировским районным судом Астрахани виновным в нарушении порядка организации и проведения акции "Он нам не царь", назвал присужденный ему штраф слишком большим. "Я подавал ходатайство о том, чтобы штраф заменили на исправительные работы. Я многодетный отец, и сумма в 10 тысяч рублей является для меня довольно значительной. Однако судья ходатайство отклонила", - рассказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист также просил суд возбуждить уголовное дело о фальсификации доказательств, но его ходатайство было отклонено.

Долиев заявил, что будет оспаривать сегодняшнее решение суда в Астраханском областном суде.

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Примечание:

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Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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