28 мая 2018, 23:07

Реабилитационный центр и школа закрыты в Ингушетии после проверки МЧС

Суд по требованию МЧС постановил временно закрыть республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и Центр образования в Магасе из-за нарушений пожарной безопасности.

После пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек, проверки соблюдения правил пожарной безопасности проходят в местах массового пребывания людей проходят во всех регионах России.

Проверки, проведенные в мае инспекторами пожарного надзора и сотрудниками прокуратуры, выявили нарушения правил пожарной безопасности в зданиях.

Руководители учреждений неоднократно привлекались к административной ответственности за несоблюдение норм пожарной безопасности, написало сегодня со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС "Интерфакс-Юг".

Так, например, в центре образования Магаса, рассчитанном на обучение 1,5 тысячи школьников, на путях эвакуации не оказалось аварийного освещения, в спортзалах металлические конструкции не защищены огнезащитной краской, а двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Нарушения были квалифицированы как грубые, школа признана объектом с высоким риском возникновения пожара, передало агентство.

ГУ МЧС по Ингушетии потребовало временно закрыть реабилитационный и образовательный центры, Магасский районный суд удовлетворил иск спасателей.  

"Кавказский узел" писал, что в аэропорту Магас в Ингушетии были выявлены нарушения норм пожарной безопасности, начальник вневедомственной пожарной охраны аэропорта штрафован.   

Примечание:

"Прокуратура нашла нарушения в крупном торгово-развлекательном центре Грозного", "Arena Hall в Краснодаре закрыт после проверки пожарной безопасности", "Суд разрешил ТРК "Семь звезд" в Волгограде возобновить работу".

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