28 мая 2018, 21:43

Дагестанская прокуратура потребовала от МВД освободить жителям доступ к пляжу

Шлагбаумы, закрывавшие проезд к зоне отдыха на берегу Каспийского моря, демонтированы после того, как прокуратура внесла соответствующее представление в адрес начальника ОМВД по Кумторкалинскому району.

"На территории в пределах береговой полосы побережья Каспийского моря (примерно 1 км), являющейся традиционным местом отдыха граждан, на отдельных участках имелись установленные шлагбаумы, препятствующие свободному проезду граждан к морскому берегу", - сообщили в прокуратуре Дагестана.

По данным ведомства, проход на пляж был возле государственного центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, но он огражден железным забором и входной железной дверью.

"Прокуратурой внесено представление в адрес начальника ОМВД по Кумторкалинскому району для принятия незамедлительных мер по устранению указанных нарушений прав граждан на свободный доступ к водному объекту. По результатам его рассмотрения шлагбаумы демонтированы", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал, что доступ к водному объекту был закрыт для жителей хутора в Кабардино-Балкарии. После их жалобы прокуратура провела проверку, обнаружив, что владелец земельного участка поставил забор из сетки "рабицы", ограничив доступ к Белой речке и ее береговой полосе. По требованию ведомства суд обязал его снести забор.

Примечание:

"Каспийчане добились отмены строительства гостиницы около пляжа", "Жители Махачкалы потребовали остановить стройку рядом с многоквартирными домами", "Мэрия Махачкалы рапортовала о сносе забора возле жилого дома".

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