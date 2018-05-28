Адвокат сообщил о гипертоническом кризе Вячеслава Дерева

28 мая 2018, 19:05

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева не смогли сегодня доставить из СИЗО в суд из-за гипертонического криза, рассмотрение апелляционной жалобы на арест отложено, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая Басманный суд Москвы продлил срок содержания Дерева под стражей до 6 августа. И защита, и прокурор выступили на суде против ходатайства следствия о продлении ареста. 8 мая адвокаты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии подали апелляцию на решение суда об аресте.

Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он подозревается по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО.

"Сегодня Мосгорсуд отложил рассмотрение нашей апелляционной жалобы на арест бывшего сенатора Вячеслава Дерева, так как его не смогли доставить в суд из СИЗО, поскольку стало известно, что он пережил гипертонический криз", - цитирует адвоката Руслана Коблева РАПСИ.

По его словам, защита пытается выяснить состояние здоровья Дерева, жалобу на арест суд рассмотрит 30 мая. "Но нет никакой необходимости держать в таком возрасте человека в СИЗО по делу, где истек срок давности по большинству эпизодов", - заявил Коблев.