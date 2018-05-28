Активисты рассказали о проблемах с обучением родным языкам в Кабардино-Балкарии

28 мая 2018, 02:36

На "круглом столе" в Нальчике представители научного сообщества и общественных организаций заявили о несостоятельности языковой политики в республике и пожаловались на отсутствие внимания властей к проблеме обучения кабардинскому и балкарскому языкам.

Как писал "Кавказский узел", 30 деятелей науки и культуры Кабардино-Балкарии выступили против законопроекта Госдумы России о добровольном изучении национальных языков и обратились 23 апреля с заявлением об угрозе исчезновения кабардинского и балкарского языков к федеральным властям. Доктор филологических наук Мадина Хакуашева и правозащитник Валерий Хатажуков заявили, что факультативное изучение национальных языков приведет к исчезновению народов Кабардино-Балкарии и самой республики, а в ближайшей перспективе может спровоцировать конфликты.

«Круглый стол», посвященный проблемам изучения родных языков, состоялся 25 мая в Кабардино-Балкарском общественном Правозащитном центре в Нальчике, передает корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитник: время обучения языкам в школе сокращено вдвое

В республике создана инициативная группа из представителей общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, которая указывает на проблемы обучения родным языкам местным и федеральным органами власти, сообщил руководитель Правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«Причиной появления этой группы стало то, что проблемы, связанные с обучением родным языкам, в последнее время актуализировались. Поводом послужило то, что в ряде школ Нальчика были предприняты попытки перевести обучение родным языкам в старших классах на добровольную основу», - отметил Хатажуков. По словам правозащитника, это было до того, как возник законопроект Госдумы о добровольности изучения родных языков, который вызвал негативную реакцию в обществе.

Валерий Хатажуков опубликовал 20 января на сайте организации обращение к главе республики Юрию Кокову. В нем правозащитник рассказал о том, что в одной из школ Нальчика учащимся 10-11-х классов раздали анкеты, в которых содержалось заявление о добровольном отказе от изучения родных языков и литературы. Под документом стоят подписи 80 ученых и общественных деятелей, которые выступили "против любых инициатив, направленных на управляемое нивелирование национальных языков".

После внесения данного законопроекта в Госдуму, инициативная группа организовала сбор подписей. Обращения были направлены в федеральные органы власти, в местные органы.

За последние 10 лет время, выделяемое на обучение родным языкам, сократилось минимум на 50 процентов, в сельских школах закрыты классы с обучением всех предметов на родном языке, отметил Хатажуков.

«В 90-х годах в 70 процентах сельских школ обучение в начальных классах велось на родном языке. В настоящее время ни одного такого класса не осталось. В Нальчикском педагогическом училище закрыто отделение, которое готовило учителей для начальной школы с преподаванием на родном языке. Отделения кабардинского и балкарского языка КБГУ сократили прием студентов. Сокращены тиражи книг на родных языках, периодичность выхода национальных газет уменьшилось с пяти до трех раз в неделю», - отметил правозащитник.

Хатажуков напомнил об опыте решения проблемы родных языков на государственном уровне в 90-е годы. Именно тогда начальное образование в сельских школах было переведено на родной язык, был принят закон о том, что кабардинский и балкарские языки, наряду с русским, на территории республики приобретают статус государственных языков.

Таким образом, все зависит от политической воли властей, сделал вывод Хатажуков. Однако, сообщил он, глава республики проигнорировал просьбу о встрече для обсуждения данной проблемы.

Он также рассказал, что на «круглом столе», состоявшемся 21 мая в Москве, участники приняли обращение к федеральным органам власти о недопущении принятия законопроекта.

Интернет-обсуждение федерального законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий добровольное изучение родных языков в общеобразовательных учреждениях, организует Общественная палата Кабардино-Балкарии. В сообщении, поступившем 15 мая на SMS-сервис "Кавказского узла", говорится: "Граждане и общественные объединения могут направлять свои замечания и предложения до 31 мая 2018 года. [...] Итоговый документ с результатами общественного обсуждения будет направлен в Общественную палату России и профильный комитет Государственной Думы РФ".

Кроме этого, по словам Хатажукова, на мероприятии было принято решение о создании общероссийского движения представителей народов России, которые будут отстаивать право обучения на родных языках, на сохранение своей культуры и идентичности.

Национальные языки исчезают из-за факультативного обучения

Проявление такого пренебрежения к родным языкам стало большой неожиданностью, отметил общественный деятель, доктор философских наук Феликс Хараев.

«Наша самобытность, чувство нашего национального достоинства зиждется на родном языке. Поколения, которые идут впереди нас, мы можем понять только через язык. И как можно согласиться с утратой языка?» - сказал Хараев.

По его мнению, язык является коллективным бессознательным нейрофизиологии народа, и "отрешиться от языка указом каким-нибудь - это миф".

Хараев выразил надежду, что меры, которые предотвратят это «бедствие», будут приняты.

«На самом деле язык мы теряли и во времена Советского союза, особенно после реформ Никиты Сергеевича Хрущева. Мы явились жертвами факультативного обучения родному языку, после чего прошла такая необратимая деструкция языков, которая дает о себе знать сейчас. Мы уже почти не говорим на родном языке, кроме тех, кому повезло родиться в далеких от города анклавах», - отметила доктор филологических наук, старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Мадина Хакуашева.

По ее мнению, знает человек родной язык, или не знает, это не его личная проблема. Это проблема того, что языковая политика в стране несостоятельна. А языковая политика – это часть национальной политики, которая, по мнению Хакуашевой, так же несостоятельна.

В качестве примера филолог сослалась на отсутствие коммуникаций с другими республиками в сфере литературы и искусства.

«Мы не знаем, что происходит в литературе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, не говоря уже о том, что мы не знаем, что происходит в литературах Якутии, Бурятии, и других народов», - сказала она.

Хакуашева сообщила, что в ходе «круглого стола» в Москве возникла идея создания Конгресса народов Российской Федерации, который будет решать, как должен развиваться тот или иной народ. Предполагается, что конгресс будет создавать программы развития того или иного народа и предлагать их на рассмотрение Государственной Думе.

Использование национальных языков определено законом

Вопрос языка является вопросом конституционного регулирования. Нельзя принимать законы, которые бы противоречили основному закону страны, заявил присутствующим член Координационного совета адыгских общественных организаций Муаед Чеченов .

В статье 5 Конституции говорится, что республики в составе России – это государства, и что они вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, в органах местного самоуправления местные языки употребляются наряду с государственным языком России, сказал Чеченов.

Далее он обратился к Конституции Кабардино-Балкарии, в соответствии с которой государственными языками на территории республики являются кабардинский, балкарский и русский. Республика обеспечивает равные права на сохранение и развитие их.

«Истолковать это можно так: республика наша является неотъемлемой частью российского государства. Конституция КБР является неотъемлемой частью российского правового поля. Это означает, что норма Конституции КБР, где провозглашалось равноправие трех государственных языков – кабардинского, балкарского и русского – это норма конституционного правового поля России», - подчеркнул Чеченов.

Он напомнил о том, как принимался закон об образовании в Кабардино-Балкарии в 2014 году в новой редакции.

«Перед принятием этого закона были проведены парламентские слушания. На этих слушаниях по вопросу о необходимости изучения родных языков с нами спорили директора школ, представители районов. Выступила руководитель одного из ЗАГСов и сказала, что надо убрать из документов о рождении детей и заключении браков запись на родном языке, так как это создает неудобство при заполнении документа", - сказал Чеченов.

В результате из закона исключили обязательность изучения в школах кабардинского и балкарского языка.

"Мы породили целое поколение людей, которые отлучены от родного языка», - заявил Чеченов.

В конце встречи Хатажуков призвал всех, кому не безразлична данная проблема, составить индивидуальные, либо коллективные обращения и направить их в Государственную Думу.